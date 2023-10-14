Сезон открыт: заболеваемость коронавирусом опять растет: эффективны ли старые методы против нового штамма?

„Если COVID‑19 станет еще одной циркулирующей сезонной респираторной инфекцией, и какой-то вариант пусть не катастрофически, но все же увеличит число случаев заражений и госпитализаций, то это вместе с гриппом может создать для нас реальные трудности“, – цитирует Euronews слова Роуланда Као, профессора эпидемиологии Эдинбургского университета.

Постепенно ситуация с коронавирусом в мире стабилизируется. Но выдыхать с облегчением еще рано, считают ученые.

Изначально EG.5 циркулировал в Китае, Японии и Южной Корее, а теперь число заражений растёт и в Северной Америке, и в Европе. В ряде стран, где распространяется EG.5, отмечают увеличение числа случаев заболевания и госпитализаций. Хотя в ВОЗ подчеркивают: доказательств того, что болезнь протекает тяжелее, чем при других штаммах, нет.

По степени тяжести EG.5 не отличается от других вариантов Омикрона, которые циркулируют с конца 2021 года, ссылается на слова профессора портал Euronews.

По словам Эндрю Пекоша, профессора кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии Университета Джона Хопкинса, симптомы EG.5 – почти такие же, как и у других штаммов. К ним относятся: лихорадка, кашель и усталость, а также насморк, головная и мышечная боль. По ощущениям это может напоминать простуду, грипп или пневмонию.

У EG.5 также уже есть и подвид EG.5.1, некоторые исследователи и СМИ называют „Эрис“.

Однако, по мнению ВОЗ, риск для здоровья населения, связанный с этой мутацией, невелик из-за её схожести с ранее циркулировавшими вариантами. Тем не менее, специалисты предупредили, что EG.5 может стать доминирующим в некоторых странах или даже в глобальном масштабе, вызвав рост числа случаев заболевания COVID‑19.

Частота выявления EG.5 в мире выросла с 7,6% случаев заболевания в конце июня до 17,4% в конце июля.

Еще в начале этого года ученые сообщили о новом штамме коронавируса EG.5. А в августе ВОЗ назвала его „вариантом, находящимся под наблюдением“, поскольку число заразившихся этим штаммом растёт во всем мире.

Цифры о коронавирусе за 37-ю неделю года Зарегистрировано 522 новых случая заболевания (90 лабораторных и 432 клинических)

На 27% больше случаев заболевания, чем неделей раньше.

1431 тест был сделан за неделю.

6,3% составляют позитивные тесты.

5–14 лет – в этой возрастной группе наибольший рост числа заболевших.

23% всех заболевших составляют люди старше 60 лет.

28 человек было госпитализировано за неделю. Из них 19 человек с симптомами заболевания.

1 пациент находится на ИВЛ.

73,7% госпитализированных с симптомами составляют люди старше 60 лет.

28 человек из числа заболевших не были вакцинированы.

62 человека из заболевших прошли полный курс вакцинации.

3001 человек умер от коронавируса в Эстонии с начала пандемии.

Заметен всплеск

Тем не менее, по данным ВОЗ, вакцины по-прежнему обеспечивают хорошую защиту и от новых штаммов вируса.

В настоящее время вакцины COVID‑19 адаптируют к вариантам Omicron XBB, которые схожи с EG.5.

В июне компании Pfizer и BioNTech подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам на получение нормативного одобрения этих бустеров.

Недавно эксперты указали на ещё один вариант, который, как сообщается, обнаружили в Дании и Израиле и который содержит больше мутаций в спайковом белке. В ВОЗ отметили, что COVID‑19 циркулирует и мутирует во всех странах.

Ольга Садикова, главный специалист Департамента здоровья, отмечает, что в Эстонии в последние недели участились случаи заболевания коронавирусом.

„Этот рост совпал с участившимися случаями обнаружения EG.5.1. На количество случаев заболевания влияет и конец отпускного сезона, и начало учебного года. По имеющимся данным считается, что EG.5 несет низкий риск для здоровья населения. Вакцины по-прежнему дают хорошую защиту от тяжелой формы болезни“, – говорит Садикова.

Департамент здоровья прогнозирует рост заболеваемости как Covıd‑19, так и других респираторных вирусных болезней, что связано с началом учебного года.

Поскольку существует довольно много легких и бессимптомных форм коронавируса, то он будет продолжать распространяться скрыто и волнообразно. На данный момент специалисты оценивают интенсивность заболевания как низкую, хотя и заметен некоторый всплеск.

Вакцина на месте

Жители Эстонии по-прежнему могут бесплатно вакцинироваться от Covid‑19.

„Экспертная комиссия по иммунопрофилактике советует сконцентрироваться на вакцинации людей из групп риска. Это люди в возрасте от 60 лет, дети и взрослые из других групп риска, у которых с последней вакцинации или заболевания прошло более шести месяцев. На данный момент в Эстонии доминирует подштамм варианта XBB.1.5. Адаптированная под него вакцина уже есть в Эстонии“, – говорит Ирина Филиппова, главный специалист отдела эпидемиологии вирусных заболеваний Департамента здоровья.

По данным Кассы здоровья, по состоянию на 18 сентября на складе было 436 000 доз вакцины Pfizer Comirnaty Covid‑19.

В сентябре-октябре в Эстонию прибудет в общей сложности около 82 000 доз вакцины Pfizer против штамма XBB1.5, включая детские вакцины.

Первая партия новой вакцины уже прибыла в Эстонию в начале сентября в количестве 17 280 доз.

Три вопроса Департаменту здоровья 1. Если человек заболел, то на который по счету день стоит делать тест на коронавирус, чтобы был достоверный ответ? Поскольку большинство тестов на Covid‑19 основаны на определении антигенов вируса, то достоверный результат можно получить на 1–4-й день проявления симптомов – тогда концентрация вируса в организме будет самой высокой. 2. Какой срок хранения у масок и дезинфекторов? Можно ли их использовать после указанного на упаковке срока годности? Срок годности как защитных масок, так и дезинфицирующих средств определяет производитель (на основании испытаний), соответствующая маркировка должна быть указана на этикетке упаковки. Каждый продукт должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации, предоставленной производителем. После истечения срока годности характеристики средства могут изменяться, и при его применении изготовитель не гарантирует эффективности и безопасности. 3. Как долго действует справка о вакцинации? Справка о прохождении первичной вакцинации для совершеннолетнего человека действует 9 месяцев. Первичная вакцинация – это две дозы вакцины Astra Zeneca, Moderna, Pfizer или одна доза Janssen. После получения бустерной дозы справка становится бессрочной. Для детей до 18 лет справка о вакцинации – бессрочная. Справку можно сделать через портал www.digilugu.ee Также вместо нее можно предъявить желтый паспорт иммунизации, если в нем сделана запись о полученной прививке.