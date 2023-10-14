Сезон открыт: заболеваемость коронавирусом опять растет: эффективны ли старые методы против нового штамма?(2)
С началом учебного года традиционно стартует и сезон вирусных заболеваний. Уже не первый год в их числе присутствует и Covid‑19. Департамент здоровья снова рапортует о том, что количество заболевших начинает расти. Также выявляют и случаи заражения новым штаммом коронавируса. Насколько он опасен и спасут ли от него старые вакцины, узнавала „МК-Эстония“.
Еще в начале этого года ученые сообщили о новом штамме коронавируса EG.5. А в августе ВОЗ назвала его „вариантом, находящимся под наблюдением“, поскольку число заразившихся этим штаммом растёт во всем мире.
Частота выявления EG.5 в мире выросла с 7,6% случаев заболевания в конце июня до 17,4% в конце июля.
Однако, по мнению ВОЗ, риск для здоровья населения, связанный с этой мутацией, невелик из-за её схожести с ранее циркулировавшими вариантами. Тем не менее, специалисты предупредили, что EG.5 может стать доминирующим в некоторых странах или даже в глобальном масштабе, вызвав рост числа случаев заболевания COVID‑19.
Могут быть реальные трудности
У EG.5 также уже есть и подвид EG.5.1, некоторые исследователи и СМИ называют „Эрис“.
По словам Эндрю Пекоша, профессора кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии Университета Джона Хопкинса, симптомы EG.5 – почти такие же, как и у других штаммов. К ним относятся: лихорадка, кашель и усталость, а также насморк, головная и мышечная боль. По ощущениям это может напоминать простуду, грипп или пневмонию.
По степени тяжести EG.5 не отличается от других вариантов Омикрона, которые циркулируют с конца 2021 года, ссылается на слова профессора портал Euronews.
Изначально EG.5 циркулировал в Китае, Японии и Южной Корее, а теперь число заражений растёт и в Северной Америке, и в Европе. В ряде стран, где распространяется EG.5, отмечают увеличение числа случаев заболевания и госпитализаций. Хотя в ВОЗ подчеркивают: доказательств того, что болезнь протекает тяжелее, чем при других штаммах, нет.
Постепенно ситуация с коронавирусом в мире стабилизируется. Но выдыхать с облегчением еще рано, считают ученые.
„Если COVID‑19 станет еще одной циркулирующей сезонной респираторной инфекцией, и какой-то вариант пусть не катастрофически, но все же увеличит число случаев заражений и госпитализаций, то это вместе с гриппом может создать для нас реальные трудности“, – цитирует Euronews слова Роуланда Као, профессора эпидемиологии Эдинбургского университета.
Заметен всплеск
Тем не менее, по данным ВОЗ, вакцины по-прежнему обеспечивают хорошую защиту и от новых штаммов вируса.
В настоящее время вакцины COVID‑19 адаптируют к вариантам Omicron XBB, которые схожи с EG.5.
В июне компании Pfizer и BioNTech подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам на получение нормативного одобрения этих бустеров.
Недавно эксперты указали на ещё один вариант, который, как сообщается, обнаружили в Дании и Израиле и который содержит больше мутаций в спайковом белке. В ВОЗ отметили, что COVID‑19 циркулирует и мутирует во всех странах.
Ольга Садикова, главный специалист Департамента здоровья, отмечает, что в Эстонии в последние недели участились случаи заболевания коронавирусом.
„Этот рост совпал с участившимися случаями обнаружения EG.5.1. На количество случаев заболевания влияет и конец отпускного сезона, и начало учебного года. По имеющимся данным считается, что EG.5 несет низкий риск для здоровья населения. Вакцины по-прежнему дают хорошую защиту от тяжелой формы болезни“, – говорит Садикова.
Департамент здоровья прогнозирует рост заболеваемости как Covıd‑19, так и других респираторных вирусных болезней, что связано с началом учебного года.
Поскольку существует довольно много легких и бессимптомных форм коронавируса, то он будет продолжать распространяться скрыто и волнообразно. На данный момент специалисты оценивают интенсивность заболевания как низкую, хотя и заметен некоторый всплеск.
Вакцина на месте
Жители Эстонии по-прежнему могут бесплатно вакцинироваться от Covid‑19.
„Экспертная комиссия по иммунопрофилактике советует сконцентрироваться на вакцинации людей из групп риска. Это люди в возрасте от 60 лет, дети и взрослые из других групп риска, у которых с последней вакцинации или заболевания прошло более шести месяцев. На данный момент в Эстонии доминирует подштамм варианта XBB.1.5. Адаптированная под него вакцина уже есть в Эстонии“, – говорит Ирина Филиппова, главный специалист отдела эпидемиологии вирусных заболеваний Департамента здоровья.
По данным Кассы здоровья, по состоянию на 18 сентября на складе было 436 000 доз вакцины Pfizer Comirnaty Covid‑19.
В сентябре-октябре в Эстонию прибудет в общей сложности около 82 000 доз вакцины Pfizer против штамма XBB1.5, включая детские вакцины.
Первая партия новой вакцины уже прибыла в Эстонию в начале сентября в количестве 17 280 доз.