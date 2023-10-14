В Эстонии могут запретить анонимные разговорные карты

Мурумаа добавляет, что среди владельцев разговорных карт есть как те, кто пользуется этой услугой годами, так и те, кто приобретает ее на определенный короткий период, от одного до трех месяцев. И кратковременное применение более распространено среди новых абонентов.

„Каждый месяц люди приобретают тысячи новых разговорных карт, но, к сожалению, мы не можем предоставить конкретную статистику. Можно сказать, что за последние пять лет в цифрах не произошло больших изменений, – говорит руководитель сферы телефонных услуг для частных клиентов Tele2 Хенри Мурумаа. – Также следует учитывать, что в продаже разговорных карт существует определенная сезонность. Например, в 2022 году на продажу и использование телефонных карт повлияло начало украинской войны, когда в Эстонию приехали украинцы, которым нужны были разговорные карты“.

Операторы мобильной связи не дают конкретных цифр по количеству разговорных карт, которые сейчас активны. Более того, в зависимости от оператора можно проследить разные тенденции в использовании карт.

Вопрос о запрете разговорных карт поднимается не впервые и каждый раз вызывает много разногласий. Например, противники таких радикальных мер напоминают, что жертвы домашнего насилия прибегают к разговорным картам, чтобы оставаться анонимными.

Он пояснил, что в ходе уголовного производства полиция с разрешения суда может прослушивать телефонные переговоры людей или запрашивать данные о звонках задним числом. Однако работе правоохранительных органов мешает то, что потенциальные преступники пользуются разговорными картами с предоплатой и часто меняют телефоны. Кроме того, такие обезличенные разговорные карты активно используют мошенники.

„Вопрос не в том, что мы хотим у кого-то отобрать разговорные карты, а в том, что к разговорной карте должно быть прикреплено имя того, кому она принадлежит“, – объяснил решение вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар, слова которого приводит rus.err.ee, в передаче Reedene intervjuu на радиостанции Vikerraadio.

„Статистика показывает, что использование телефонных карт имеет тенденцию к снижению, и в настоящее время разговорными картами пользуются около 10% абонентов телефонной связи. Остальные – договорные клиенты, – комментирует Майлийз Плооманн, руководитель отдела частных клиентов Elisa. – Характер использования телефонной карты зависит от абонента. Есть клиенты, для которых разговорная карта – основной номер, а есть те, кто использует ее в качестве временного, альтернативного или дополнительного номера“.

Руководитель сферы разговорных карт Telia Мийна Лиллемаа рассказывает, что у них в год активируется в среднем примерно 100 000 новых разговорных карт, а средний срок их использования составляет чуть больше двух с половиной лет.

„Среди абонентов с разговорными картами есть как клиенты, которые пользуются своей картой годами, так и те, кто применяет ее в течение очень короткого времени – например, для конкретной сделки купли-продажи (транспортного средства, техники и т. д.), – поясняет она. – Но все же в основном клиенты пользуются картами на протяжении более длительного срока“.

Что выгоднее?

По словам Хенри Мурумаа из Tele2, для тех, кто активно пользуется телефоном, заключение договора – определенно выгоднее и дешевле, чем разговорная карта.

А вот Майлийз Плооманн из Elisa заявляет, что для клиента разговорная карта и договор – это всего лишь два разных способа использования услуг связи.

„Если клиент по договору оплачивает потребление своей услуги на основании последующего счета, то клиент с телефонной картой должен внести аванс и может использовать услугу в пределах этого авансового платежа, – объясняет Плооманн. – Оба клиента могут звонить и выходить в интернет как в Эстонии, так и за рубежом“.

Мийна Лиллемаа из Telia говорит, что на сегодняшний день разговоры в целом достаточно дешевы – вне зависимости от того, какой вариант клиент предпочитает.