В Эстонии могут запретить анонимные разговорные карты(3)
Недавно стало известно, что Министерство внутренних дел вернулось к идее законопроекта, который призван запретить использования анонимных разговорных карт мобильной связи, и продолжает ее вынашивать. „МК-Эстония“ узнала, можно ли перейти на постоянный договор без потери номера и где выгоднее тарифы.
„Вопрос не в том, что мы хотим у кого-то отобрать разговорные карты, а в том, что к разговорной карте должно быть прикреплено имя того, кому она принадлежит“, – объяснил решение вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар, слова которого приводит rus.err.ee, в передаче Reedene intervjuu на радиостанции Vikerraadio.
Он пояснил, что в ходе уголовного производства полиция с разрешения суда может прослушивать телефонные переговоры людей или запрашивать данные о звонках задним числом. Однако работе правоохранительных органов мешает то, что потенциальные преступники пользуются разговорными картами с предоплатой и часто меняют телефоны. Кроме того, такие обезличенные разговорные карты активно используют мошенники.
Вопрос о запрете разговорных карт поднимается не впервые и каждый раз вызывает много разногласий. Например, противники таких радикальных мер напоминают, что жертвы домашнего насилия прибегают к разговорным картам, чтобы оставаться анонимными.
Точные цифры не раскрывают
Операторы мобильной связи не дают конкретных цифр по количеству разговорных карт, которые сейчас активны. Более того, в зависимости от оператора можно проследить разные тенденции в использовании карт.
„Каждый месяц люди приобретают тысячи новых разговорных карт, но, к сожалению, мы не можем предоставить конкретную статистику. Можно сказать, что за последние пять лет в цифрах не произошло больших изменений, – говорит руководитель сферы телефонных услуг для частных клиентов Tele2 Хенри Мурумаа. – Также следует учитывать, что в продаже разговорных карт существует определенная сезонность. Например, в 2022 году на продажу и использование телефонных карт повлияло начало украинской войны, когда в Эстонию приехали украинцы, которым нужны были разговорные карты“.
Мурумаа добавляет, что среди владельцев разговорных карт есть как те, кто пользуется этой услугой годами, так и те, кто приобретает ее на определенный короткий период, от одного до трех месяцев. И кратковременное применение более распространено среди новых абонентов.
„Статистика показывает, что использование телефонных карт имеет тенденцию к снижению, и в настоящее время разговорными картами пользуются около 10% абонентов телефонной связи. Остальные – договорные клиенты, – комментирует Майлийз Плооманн, руководитель отдела частных клиентов Elisa. – Характер использования телефонной карты зависит от абонента. Есть клиенты, для которых разговорная карта – основной номер, а есть те, кто использует ее в качестве временного, альтернативного или дополнительного номера“.
Руководитель сферы разговорных карт Telia Мийна Лиллемаа рассказывает, что у них в год активируется в среднем примерно 100 000 новых разговорных карт, а средний срок их использования составляет чуть больше двух с половиной лет.
„Среди абонентов с разговорными картами есть как клиенты, которые пользуются своей картой годами, так и те, кто применяет ее в течение очень короткого времени – например, для конкретной сделки купли-продажи (транспортного средства, техники и т. д.), – поясняет она. – Но все же в основном клиенты пользуются картами на протяжении более длительного срока“.
Что выгоднее?
По словам Хенри Мурумаа из Tele2, для тех, кто активно пользуется телефоном, заключение договора – определенно выгоднее и дешевле, чем разговорная карта.
А вот Майлийз Плооманн из Elisa заявляет, что для клиента разговорная карта и договор – это всего лишь два разных способа использования услуг связи.
„Если клиент по договору оплачивает потребление своей услуги на основании последующего счета, то клиент с телефонной картой должен внести аванс и может использовать услугу в пределах этого авансового платежа, – объясняет Плооманн. – Оба клиента могут звонить и выходить в интернет как в Эстонии, так и за рубежом“.
Мийна Лиллемаа из Telia говорит, что на сегодняшний день разговоры в целом достаточно дешевы – вне зависимости от того, какой вариант клиент предпочитает.
„Хотя тарифы разговорных карт и услуг по договору несколько различаются, существует ряд льгот, которые можно использовать в зависимости от конкретного выбранного решения. Поэтому прежде чем сделать выбор, стоит рассмотреть разные варианты и учесть все нюансы, – советует представитель Telia. – В случае разговорной карты клиент не привязан к договору и может гибко пользоваться услугой, исходя из своих потребностей. Пакеты действуют до 30 дней или пока не будет израсходован предоплаченный объем. Кроме того, услуга разговорной карты не требует ежемесячных расходов, если предоплаченная карта по какой-то причине временно не используется“.
От карты к договору
Если разговорные карты все же запретят, то всем без исключения придется заключать договоры с операторами мобильной связи, и многие захотят сохранить свой старый номер телефона. Более того, некоторые телефоны используют фирмы, и непонятно, можно ли будет оформить номер на предприятие, а не на конкретного сотрудника.
Представитель Telia Мийна Лиллемаа отмечает, что разговорные карты предназначены для частных клиентов, и они не могут быть оформлены на имя предприятия. Однако номер разговорной карты можно пере-оформить на предприятие, продолжая пользоваться услугой уже на договорной основе.
Точно так же, по ее словам, клиенты, которые используют разговорные карты Telia, уже сегодня при желании могут персонализировать свой номер. Это можно сделать через самообслуживание, приложение или через службу поддержки клиентов Telia. Используемый номер и условия услуги при этом остаются прежними.
„Сегодня в Эстонии можно купить телефонные карты, не называя себя, отдельный договор не заключают. Телефонную карту выдают покупателю, неважно – физическое это лицо или юридическое. Номер телефона активен в течение полугода. Если его не будут использовать, то через полгода он будет закрыт, – комментирует представитель Tele2 Хенри Мурумаа. – При переходе с телефонной карты на договор вы можете сохранить номер, т. е. перевести его на договорную основу. Это можно сделать в наших офисах, там же вы можете получить новую SIM-карту“.
Представитель Elisa Майлийз Плооманн рассказывает, что их разговорные карты на данный момент не персонализированы, но можно создать учетную запись и зарегистрировать карту на свое имя. Она добавляет, что карты могут приобрести и использовать как физические, так и юридические лица – поскольку их не требуется регистрировать, ограничений, кто может ими владеть, нет.
„Чтобы сохранить свой номер мобильного телефона, пользователю разговорной карты разумнее всего привязать свой номер к договору на обслуживание и оплачивать услугу ежемесячно, на основании счета, выбрав подходящий пакет, – объясняет она. – Если срок действия разговорной карты истек, вы можете сохранить свой номер и заключить с ним договор на обслуживание. У нас есть несколько разных подходов к тому, как клиент может доказать, что номером пользовался именно он“.