Золотое электричество: что ждет нас этой осенью и зимой и какой пакет электроэнергии окажется самым выгодным?

Есть три типа пакетов: фиксированный, биржевой и комбинированный, где часть тарифа зависит от цен на бирже, а часть зафиксирована.

Два основных варианта

Представитель фирмы Alexela Кальви Ныу отмечает, что очень многое – как в Эстонии, так и в Европе в целом – зависит от погоды.

„Если эта зима не будет слишком холодной, то цены на электричество могли бы быть в пределах 10–17 ц/кВтч, – прогнозирует он. – Если же будут сильные морозы, то цены на газ и электричество очевидно вырастут, и у нас снова 1 кВтч будет стоить стабильно более 20 центов. Балтика сейчас очень уязвима – как к погодным колебаниям, так и к проблемам с перебоями производства электроэнергий и с линиями передач. В некоторые дни и даже недели электричество стоит 20–30 ц/кВтч, но бывают и периоды, когда оно дешевле 10 ц/кВтч. Да и колебания в течение одного дня тоже могут быть существенными“.

Он добавляет, что лучше всего выбирать комплексные пакеты, там могут быть хорошие предложения.

„Например, клиент Alexela, который покупает и газ, и электричество, получает различные бонусы, – добавляет он. – Пакет „Без забот“, к примеру, дает также скидку на топливо для автомобиля в –7 ц/л до 31.12.2023. Также каждый клиент ежемесячно получает 5 дигинаклеек, или Alexela-деньги, которые в течение четырех месяцев можно обменять на бесплатные горячие напитки или хот-доги в наших кафе-магазинах. Если же покупать еще какие-то услуги, то, набрав 100 дигинаклеек (по стоимости равно 10 евро), можно конвертировать их в виртуальные деньги и оплатить ими свой счет за газ или электричество“.

Он советует тем, кто может управлять своими счетами и уже инвестировал в организацию энергопотребления у себя дома, перенося основные дела по дому на часы, когда электричество дешевле всего, продолжать в том же духе и выбирать биржевой пакет.