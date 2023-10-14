ЧП и криминал
14.10.2023, 16:14

ФОТО | Под Таллинном горит промышленное здание. Один пострадавший доставлен в больницу

 
Delfi

В Маарду горит промышленное здание. По словам представителя Спасательного департамента, пострадал мужчина около 40 лет. Он получил ожоги ноги и был доставлен в больницу.

В пресс-службе сообщили, что пострадавший пытался потушить пожар самостоятельно.

В настоящее время ведутся работы по тушению. В здании загорелась крыша, огонь распространился и на другие конструкции.

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