ФОТО | В ДТП на трассе Таллинн-Нарва погиб человек. Еще пятеро, в том числе ребенок, в больнице

Столкнулись автомобили Infiniti и Audi. В результате аварии погиб 53-летний мужчина, управлявший автомобилем Audi, сидевшая рядом с ним женщина получила серьезные травмы и была доставлена ​​в больницу.

В Infiniti находились четыре человека, все они были доставлены в больницу: 43-летний мужчина, управлявший автомобилем, 44-летний мужчина, сидевший рядом с ним, 39-летняя женщина, сидевшая сзади, и девочка 7 лет.

Представитель полиции Яанус Муракас сообщил, что, по предварительным данным, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло, когда автомобиль Audi, следовавший из Таллинна в Йыхви, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Infiniti.

„Пока рано говорить, при каких обстоятельствах Audi выехала на встречную полосу, мы возбудили уголовное дело для выяснения обстоятельств. В момент происшествия дул сильный ветер и шел дождь“, - сказал Муракас.

„В последние недели погода была нестабильной и ветреной, а по ночам было холодно. Переменчивая погода и все более темные вечера обязательно усложнят дорожную ситуацию, прошу всех участников дорожного движения учитывать это и соответственно выбирать стиль вождения“, - добавил Муракас.

Авария произошла на участке дороги, где разрешена максимальная скорость 90 км/ч. Около 17:00 движение было открыто в обоих направлениях.

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