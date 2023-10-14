СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ играет с „Валмиерой“

Комментарий помощника главного тренера „Садам“ Мартина Мююрсепа перед игрой: „Нам предстоит встретиться с одной из наиболее опытных пар защитников эстоно-латвийского чемпионата: Элькснис и Кауфманис. В то время как Кауфманис является плеймейкером, похожим на нашего Роберта (Роберт Валге), Элькснис ищет и делает других ребят на площадке еще лучше. Подтверждением этому является то, что игрок отдал 30 результативных передач в четырех сыгранных матчах.