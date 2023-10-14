Баскетбол
14.10.2023, 16:32

СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ играет с „Валмиерой“

 
Pärnu Sadama korvpallur Robert Valge
Pärnu Sadama korvpallur Robert Valge
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Клуб „Садам“ из Пярну сыграет дома с „Валмиерой“ в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf. Игра начнется в 17:00.

Комментарий помощника главного тренера „Садам“ Мартина Мююрсепа перед игрой: „Нам предстоит встретиться с одной из наиболее опытных пар защитников эстоно-латвийского чемпионата: Элькснис и Кауфманис. В то время как Кауфманис является плеймейкером, похожим на нашего Роберта (Роберт Валге), Элькснис ищет и делает других ребят на площадке еще лучше. Подтверждением этому является то, что игрок отдал 30 результативных передач в четырех сыгранных матчах.

Конечно, в хороший день он и сам устраивает шоу, как мы это ощутили в товарищеской игре, проходившей в Валмиере. Помимо этих двоих, скорость и остроту в задней линии Валмиеры создает Шон Сенек Найт, средняя результативность которого составляет 21,5 очка за игру.

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