Страховка может компенсировать даже падение дерева на надгробие(2)
Шторм, бушевавший на выходных, и продолжающий показывать зубы до сих пор, привел к рекордному количеству вызовов спасателей. В основном помощь вызывали из-за сломанных деревьев, которые падали на автомобили, повреждали здания и причиняли другие неприятности. Страховой эксперт объясняет, в каких случаях может помочь страховка и в каких случаях можно пытаться справиться с опасным деревом самостоятельно.
По последним данным, только в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства поступило порядка 250 сообщений о сломанных деревьях и упавших ветках. Однако в действительности о многих происшествиях не сообщают, и их гораздо больше. „Часто, не целое дерево, а просто упавшая сломанная ветка может причинить большой ущерб стоящему внизу автомобилю. Или машину может побить множество мелких веток, и тогда ущерб окажется еще больше, поскольку придется заменять несколько элементов кузова“, - пояснил исполнительный директор страховой компании Balcia Eesti Денис Николаев.
По словам Николаева, после такого шторма обязательно следует проверить все свое имущество и недвижимость, чтобы понять масштаб ущерба и предотвратить возможные крупные убытки в будущем. „Например, дерево накренилось, но еще не полностью упало на дом. Я такое видел. Здесь владелец недвижимости должен действовать очень оперативно и быстро избавиться от ставших опасными деревьев. Если он не сделает этого в разумный срок, последствия ущерба могут быть во много раз больше, – сказал Николаев. – Понятно, что у арбористов сейчас дел невпроворот, но в случае урагана, если ясно, что дерево представляет опасность, помогут и спасатели“.
Например, в случае дач, также особенно важно следить, чтобы штормовой ветер не сорвал кровлю и не повредил фасад здания: „Оторвавшийся кровельный лист – незначительное повреждение, но, если его не обнаружить достаточно рано, в течение нескольких недель или месяцев в здание может проникнуть дождевая вода, и тогда ущерб будет уже гораздо серьезнее“.
„Важно самому сделать все возможное, чтобы защитить имущество, но в то же время следует смелее обращаться к страховым компаниям. Зачастую люди не получают компенсацию, поскольку не думают, что страховка покрывает ущерб, – рассказал Денис Николаев. – Например, в рамках жилищного страхования мы покрываем уборку прилегающей территории после шторма, удаление сломанных деревьев, повреждения гаража или хозяйственной постройки и тому подобное. Наше жилищное страхование даже покрывает случаи, когда упавшее дерево разбивает надгробие на кладбище. Обязательно свяжитесь со своей страховой компанией и выясните все детали“.
Однако самый надежный способ защитить свое имущество – профилактика. Перед штормом обязательно следует проверить, прочно ли закреплен батут в саду, а также садовую мебель или прочие предметы, которые могут улететь или повредить другое имущество. По возможности убедитесь, что автомобиль не припаркован под деревьями. Во время шторма следует стараться не выходить на улицу, а аккумулятор телефона стоит заранее полностью зарядить.
Николаев добавил, что, Balcia только что выпустила собственное мобильное приложение и теперь при необходимости страховку можно оформить, из дома или в дороге. „Заключить договор страхования можно легко и быстро, это избавит вас от многих головных болей“, - сказал исполнительный директор Balcia Eesti.
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