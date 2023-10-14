Страховка может компенсировать даже падение дерева на надгробие

По последним данным, только в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства поступило порядка 250 сообщений о сломанных деревьях и упавших ветках. Однако в действительности о многих происшествиях не сообщают, и их гораздо больше. „Часто, не целое дерево, а просто упавшая сломанная ветка может причинить большой ущерб стоящему внизу автомобилю. Или машину может побить множество мелких веток, и тогда ущерб окажется еще больше, поскольку придется заменять несколько элементов кузова“, - пояснил исполнительный директор страховой компании Balcia Eesti Денис Николаев.

По словам Николаева, после такого шторма обязательно следует проверить все свое имущество и недвижимость, чтобы понять масштаб ущерба и предотвратить возможные крупные убытки в будущем. „Например, дерево накренилось, но еще не полностью упало на дом. Я такое видел. Здесь владелец недвижимости должен действовать очень оперативно и быстро избавиться от ставших опасными деревьев. Если он не сделает этого в разумный срок, последствия ущерба могут быть во много раз больше, – сказал Николаев. – Понятно, что у арбористов сейчас дел невпроворот, но в случае урагана, если ясно, что дерево представляет опасность, помогут и спасатели“.

Например, в случае дач, также особенно важно следить, чтобы штормовой ветер не сорвал кровлю и не повредил фасад здания: „Оторвавшийся кровельный лист – незначительное повреждение, но, если его не обнаружить достаточно рано, в течение нескольких недель или месяцев в здание может проникнуть дождевая вода, и тогда ущерб будет уже гораздо серьезнее“.