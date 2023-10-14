ХАМАС поблагодарил Путина за заявление в поддержку Палестины

„Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) ценим позицию президента России Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятия осады Газы, прекращения поставок гуманитарной помощи из нее и нападения на гражданское население там“, — заявили в движении.

В ХАМАС добавили, что приветствуют попытки российских властей прекратить „агрессию“ против палестинцев в секторе Газа, сообщает Медуза.

Владимир Путин 13 сентября заявил на заседании Совета стран глав государств СНГ в Бишкеке, что палестино-изральиский конфликт нужно решить мирными переговорами, целью которых должно стать „создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме“.

В разговоре с журналистами Путин сказал, что Россия может стать посредником в переговорах. Он заявил, что никто не заподозрит российские власти в том, что они „хотят кому-то подыграть“. Путин также назвал неприемлемым, что против сектора Газа хотят принять меры, „как во время блокады Ленинграда“.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил 13 октября, что Россия готова к посредничеству в конфликте на Ближнем Востоке. Небензя представил в Совбез ООН проект резолюции о прекращении огня, в которой не упоминается движение ХАМАС, напавшее на Израиль.

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