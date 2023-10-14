Главный провал разведки Израиля. Как это было 50 лет назад на войне Судного дня

Эйфория и высокомерие

Журналист и историк израильских спецслужб Ронен Бергман в своей книге „Восстань и убей первым“ пишет о том, что в начале 1970-х в настроениях представителей властей страны преобладали эйфория и высокомерие.

После победы в шестидневной войне 1967 года Израиль был уверен, что ни одна арабская страна региона просто не сможет на него напасть. Правительство во главе с легендарной Голдой Меир не сомневалось в силе своих армии и спецслужб. Охотившийся за нацистами и палестинскими радикалами „Моссад“ именно в те годы приобретал репутацию одной из самых сильных спецслужб мира.

В работе „Моссада“ тех лет были и провалы. Самый ужасный из них произошел в 1972 году, когда разведка, пишет Бергман, получала сообщения о том, что против группы израильтян в одной из стран Западной Европы готовится громкий теракт, но проигнорировала их в потоке информации о возможных других атаках. На Олимпиаде в Мюнхене погибли 11 членов сборной команды Израиля и полицейский из ФРГ.

Но уже в апреле 1973 года израильские спецслужбы ответили на тот теракт операцией „Весна молодости“, ликвидировав в Бейруте палестинских командиров, причастных к той атаке и к другим.

Командир того рейда, а позже премьер-министр Израиля Эхуд Барак сказал, что высокомерие тех дней имело „катастрофические последствия для всей страны“.

„Если оглянуться назад, мне кажется, что когда мы вернулись той ночью из Бейрута, руководство страны сделало неправильные выводы из успеха операции. Это породило безосновательную самоуверенность. Невозможно экстраполировать итоги хирургической, узкоцелевой операции на боеспособность целой армии“, — цитирует Эхуда Барака в своей книге Ронен Бергман.

Отвергнутая инициатива

Провал 1973 года действительно начался с высокомерного поведения израильского руководства.