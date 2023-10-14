Бригадир скорой помощи: 90% вызовов – бестолковые?(1)
У всех людей разные ожидания от скорой помощи. И не все понимают, когда ее нужно вызывать, считает бригадир скорой помощи в Таллинне Рита Аксенова. „Цель скорой помощи – оказание помощи в экстренных ситуациях. Но человек же не всегда знает экстренная ситуация или нет. Если надо, скорая увозит в больницу, если не надо – рекомендует, куда обратиться“. Может показаться, что иногда люди вызывают скорую зря, но у Риты есть другое мнение на этот счет.
„Недавно мне написали, что 90% вызовов – бестолковые. Я ходила, думала над этим. И решила, что нет, не бывает бестолковых вызовов. Если люди вызывают скорую, значит им это надо. Может, растерялись, не знали“.
Если человек не уверен в необходимости скорой помощи, Рита советует обращаться по номеру 1220, куда можно позвонить и проконсультироваться. „Там работают опытные медики, которые могут посоветовать, что делать, как делать. Я сама пару раз обращалась, когда дело касалось детей. Потому что, когда дело касается своих детей, думаешь: „А вдруг я чего-то не знаю““.
Большое интервью с бригадиром скорой помощи читайте здесь:
https://rus.delfi.ee/statja/120234853/brigadir-skoroy-pomoshchi-rita-aksenova-molodoy-chelovek-upal-na-ulice-vse-dumali-pyanyy-okazalos-diabetik
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