Бригадир скорой помощи: 90% вызовов – бестолковые?

У всех людей разные ожидания от скорой помощи. И не все понимают, когда ее нужно вызывать, считает бригадир скорой помощи в Таллинне Рита Аксенова. „Цель скорой помощи – оказание помощи в экстренных ситуациях. Но человек же не всегда знает экстренная ситуация или нет. Если надо, скорая увозит в больницу, если не надо – рекомендует, куда обратиться“. Может показаться, что иногда люди вызывают скорую зря, но у Риты есть другое мнение на этот счет.