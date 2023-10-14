В Пярнумаа мужчина получил удар ножом от своего знакомого

Представитель Ляэнеской префектуры Риво Сааре, сообщил Delfi, что в 20:15 в пятницу вечером в полицию поступило сообщение о том, что 37-летний мужчина получил ножевое ранение в жилом районе деревни Таммисте.

„Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Спустя некоторое время, в 22:00, в том же районе полиция арестовала 53-летнего мужчину, подозреваемого в причинении ущерба здоровью, и доставила его в отделение полиции. По предварительной информации, мужчины были знакомы“, - добавил полицейский.

Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе расследования.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .