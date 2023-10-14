Вратарь сборной Эстонии: болельщики имеют право злиться на нас

Первый мяч был отправлен в ворота Хейна уже на 9-й минуте, когда Торал Байрамов был совершенно один во вратарской. Хотя при просмотре повтора могло показаться, что Артур Пикк, который должен был его прикрывать, стоял слишком далеко от соперника и немного загораживал Хейну момент удара, но по словам самого вратаря, все было не так.

„Нет, я бы не сказал, что кто-то мне мешал. Просто он пробил в угол“, — заявил Хейн. На вопрос, мог ли бы он сам поступить как-то иначе, оглядываясь назад, Хейн ответил: „В идеале можно было бы кажды гол отразить“.

Второй мяч Хейн пропустил после пенальти в конце первого тайма. „Я даже не знаю, что произошло в той ситуации, которая привела к пенальти..... Мы просто потеряли мяч, а на таком международном уровне за подобные моменты быстро наказывают, у них достаточно качества для этого“, - добавил Хейн.

На пресс-конференции главного тренера сборной Эстонии Томаса Хэберли спросили, не находится ли команда в кризисе, на что швед обрушился с критикой на СМИ, заявив, что ожидания общественности и реальность не совпадают, а болельщики не уважают сильных соперников.

Отвечая на аналогичный вопрос, Хейн сказал: „Четыре игры без побед – это довольно много в футболе. У нас сейчас определенно не все в порядке. Мы пропустили много голов. Мы всегда стараемся поступать правильно, но неизбежно соперники сильнее нас с точки зрения индивидуальных качеств. Это означает, что мы должны начать лучше играть как команда“.

Тем не менее, Хейн также нашел много положительных моментов в проигранной игре: „Нам надо многое подчеркнуть из сегодняшней игры. Нас загнали в угол, и в определенные моменты нам приходилось самим владеть мячом. Мы должны воспринимать владение мячом [позитивно]. В будущем нам придется найти немного лучший баланс“.