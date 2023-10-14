Находится ли сборная Эстонии по футболу в кризисе? Хэберли: такой черно-белый подход очень раздражает

„Что я могу сказать? Я думаю, что есть несоответствие между ожиданиями и реальностью“, - сказал Хэберли, отвечая на вопрос о том, каково это - быть освистанными своими болельщиками после первого тайма и окончания игры. „Это показывает, что мы не уважаем соперника, что мы не уважаем такие команды, как Швеция, Австрия и Азербайджан. Конечно, я благодарю всех болельщиков, которые пришли на стадион. Мы упорно работаем. Я видел, что ребята боролись до конца, но нам нужно учитывать то, откуда мы родом. Они могут свистеть, но мы будем продолжать делать свою работу. Глядя на группу после жеребьёвки, уже тогда было понятно, что в этом году нам придется нелегко“.

„Два гола в первом тайме — это слишком много. Мы тоже сыграли неплохо, у нас тоже были моменты. Во втором тайме мы играли лучше, но если ты не забиваешь голы и не проявляешь конкретики в штрафной, ты не сможешь вернуться в игру“.

На вопрос, есть ли в команде кризис, Хебэрли ответил: „Можно говорить о кризисе и о чем-то еще..... Однако мы все еще играем матчи отбора. О кризисе можно говорить после ноябрьских матчей с Австрией и Швецией. Но если мы выиграем, то можно будет говорить о самой важной победе в истории сборной..... Такой черно-белый подход очень раздражает. Немного больше уважения было бы полезно для всех“.

17 октября Эстония принимает Таиланд в товарищеском матче. Отборочный турнир к чемпионату Европы завершится в ноябре домашним матчем с Австрией и выездным - со Швецией.

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