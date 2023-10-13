ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (597-й день) | Российские войска перешли в самую масштабную атаку с начала лета

Северная Корея поставила России более 1000 контейнеров с боеприпасами — США Соединенные Штаты в пятницу впервые прямо обвинили Северную Корею и Россию в том, что первая поставляет оружие последней. По имеющимся у Вашингтона сведениям, в последний месяц северокорейцы отгрузили россиянам более 1000 контейнеров с военным снаряжением и боеприпасами. Белый дом в пятницу заявил, что в период с 7 сентября по 1 октября судно под российским флагом доставило груз со склада боеприпасов в КНДР в российский порт, откуда груз был перевезен на российский военный склад. Белый дом опубликовал визуальные материалы, которые, по словам американцев, доказывают это утверждение.

По словам британского премьера, несмоторя на то, что Владимир Путин значительно утратил позиции в Украине с тех, как начал вторжение, союзникам не стоит „убаюкивать себя ложным чувством безопасности“.

Останутся ли кто-то из этих военнослужащих в Европе на постоянной основе, Сунак не уточнил.

„Это усиление будет включать отправку в регион более 20 000 солдат, моряков, морских пехотинцев и летчиков, а также восемь кораблей Королевского военно-морского флота, 25 самолетов и авиагруппу, состоящую из вертолетов Apache, Chinook и Wildcat. Они примут участие в крупномасштабных учениях в нескольких странах, а также в проведении учений по охране воздушного пространства и тренировках в холодную погоду“, — сказал Сунак.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил , что в 2024 году Лондон отправит в Северную Европу более 20 тысяч военных.

Минюст России обновил реестр „иноагентов“ . В него, в частности, попал автор RusDelfi Сергей Ковальченко, а также Игорь Волобуев — бывший вице-президент Газпромбанка, который после российского вторжения уехал в Украину и вступил в территориальную оборону.

На авдеевском направлении украинская армия держит оборону, отразив 10 атак российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Российские силы нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Новокалиново. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов;

На купянском направлении ВСУ отразили 12 атак армии РФ в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов;

Российские войска нанесли два ракетных удара и 39 авиационных ударов, а также совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам;

По словам президента Украины, они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, в том числе, дальнейшие шаги по коалиции F-16. Кроме того, Рютте и Зеленский поговорили про усиление санкций в отношении России.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе своего визита в Одессу заявил, что „ужасные события в Израиле и Газе не будут отвлекать нас“ от поддержки Украины.

„Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Этой зимой Россия будет пытаться нанести Украине как можно больший вред. Поэтому Нидерланды предоставят дополнительные ракеты Patriot, чтобы Украина могла защитить себя от варварских авиаударов России“, — сказал Рютте

Российские войска перешли в самую масштабную атаку с начала лета — они пытаются окружить Авдеевку. Чтобы защитить город, ВСУ, возможно, придется ослабить наступление на юге

Российская армия, простоявшая в обороне все лето, пытается перехватить инициативу у Вооруженных силу Украины (ВСУ). Вооруженные силы РФ (ВС РФ) возобновили наступление на Авдеевский укрепрайон на окраине Донецка. Пока не ясно, будет ли эта попытка успешной: российские подразделения продвинулись на несколько сотен метров и понесли потери, но и это сразу серьезно осложнило положение защитников города и укрепрайона ВСУ. Для того, чтобы создать реальную угрозу окружения украинских сил, ВС РФ нужно преодолеть лишь несколько километров.

Вероятно, для того, чтобы остановить российское наступление, ВСУ придется перебросить в район Авдеевки резервы, прежде всего артиллерию. Свободных сил в распоряжении украинского командования нет, а значит, ему придется ослабить один из фронтов, где ВСУ продолжают попытки наступления.