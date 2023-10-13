ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (597-й день) | Российские войска перешли в самую масштабную атаку с начала лета
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Минюст России обновил реестр „иноагентов“. В него, в частности, попал автор RusDelfi Сергей Ковальченко, а также Игорь Волобуев — бывший вице-президент Газпромбанка, который после российского вторжения уехал в Украину и вступил в территориальную оборону.
В список „иноагентов“ также добавили основательницу „Руси сидящей“ Ольгу Романову.
Великобритания отправит в Северную Европу 20 тысяч военных для учений
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что в 2024 году Лондон отправит в Северную Европу более 20 тысяч военных.
„Это усиление будет включать отправку в регион более 20 000 солдат, моряков, морских пехотинцев и летчиков, а также восемь кораблей Королевского военно-морского флота, 25 самолетов и авиагруппу, состоящую из вертолетов Apache, Chinook и Wildcat. Они примут участие в крупномасштабных учениях в нескольких странах, а также в проведении учений по охране воздушного пространства и тренировках в холодную погоду“, — сказал Сунак.
Останутся ли кто-то из этих военнослужащих в Европе на постоянной основе, Сунак не уточнил.
По словам британского премьера, несмоторя на то, что Владимир Путин значительно утратил позиции в Украине с тех, как начал вторжение, союзникам не стоит „убаюкивать себя ложным чувством безопасности“.
Северная Корея поставила России более 1000 контейнеров с боеприпасами — США
Соединенные Штаты в пятницу впервые прямо обвинили Северную Корею и Россию в том, что первая поставляет оружие последней.
По имеющимся у Вашингтона сведениям, в последний месяц северокорейцы отгрузили россиянам более 1000 контейнеров с военным снаряжением и боеприпасами.
Белый дом в пятницу заявил, что в период с 7 сентября по 1 октября судно под российским флагом доставило груз со склада боеприпасов в КНДР в российский порт, откуда груз был перевезен на российский военный склад.
Белый дом опубликовал визуальные материалы, которые, по словам американцев, доказывают это утверждение.
В Одессу приехал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, там он встретился с Владимиром Зеленским.
По словам президента Украины, они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, в том числе, дальнейшие шаги по коалиции F-16. Кроме того, Рютте и Зеленский поговорили про усиление санкций в отношении России.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе своего визита в Одессу заявил, что „ужасные события в Израиле и Газе не будут отвлекать нас“ от поддержки Украины.
„Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Этой зимой Россия будет пытаться нанести Украине как можно больший вред. Поэтому Нидерланды предоставят дополнительные ракеты Patriot, чтобы Украина могла защитить себя от варварских авиаударов России“, — сказал Рютте
Российские войска перешли в самую масштабную атаку с начала лета — они пытаются окружить Авдеевку. Чтобы защитить город, ВСУ, возможно, придется ослабить наступление на юге
Российская армия, простоявшая в обороне все лето, пытается перехватить инициативу у Вооруженных силу Украины (ВСУ). Вооруженные силы РФ (ВС РФ) возобновили наступление на Авдеевский укрепрайон на окраине Донецка. Пока не ясно, будет ли эта попытка успешной: российские подразделения продвинулись на несколько сотен метров и понесли потери, но и это сразу серьезно осложнило положение защитников города и укрепрайона ВСУ. Для того, чтобы создать реальную угрозу окружения украинских сил, ВС РФ нужно преодолеть лишь несколько километров.
Вероятно, для того, чтобы остановить российское наступление, ВСУ придется перебросить в район Авдеевки резервы, прежде всего артиллерию. Свободных сил в распоряжении украинского командования нет, а значит, ему придется ослабить один из фронтов, где ВСУ продолжают попытки наступления.
МИД Украины подтверждает, что с 16 октября украинцы смогут попасть в РФ только через один воздушный пункт пропуска - в московском аэропорту „Шереметьево“.
Это связано с тем, что Латвия закрывает единственный наземный пункт пропуска, через который украинцы могли въехать в РФ - „Виентули“.
„Как сообщила латвийская сторона, такой шаг предпринят в ответ на введенные Российской Федерацией ограничения для граждан Украины по въезду на ее территорию с территории третьих государств. Латвийские пункты пропуска „Виентули“ и „Педедзе“ не имеют должной инфраструктуры, чтобы справиться с прогнозируемым ростом пассажиропотока“, - говорится в сообщении.
А вот выехать из РФ украинцы смогут через любой погранпереход.
МИД призывает украинцев в принципе в РФ не ездить.
Двое спасателей Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям получили ранения в результате повторного обстрела Никополя в Харьковской области.
По данным МВД, днем 13 октября чрезвычайным службам поступило сообщение о загоревшемся в результате обстрела микроавтобусе. Когда спасатели прибыли на место происшествия, войска РФ нанесли повторный удар. Два сотрудника чрезвычайной службы госпитализированы с осколочными ранениями. Также поврежден пожарно-спасательный автомобиль.
Силы специальных операций ВСУ объявили об успешной операции украинских диверсантов в оккупированном Мелитополе Запорожской области.
По данным военных, утром 13 октября подразделение Движения сопротивления ССО взорвало железнодорожные пути, повредив как полотно, так и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо.
Как утверждается, диверсантам удалось отрезать российские войска от поставок боеприпасов и топлива на запорожском направлении.
Украина отстает от запланированного графика наступления на шесть-девять месяцев, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, в этом виноваты страны Запада, которые медлили с поставки оружия Киеву.
„Вместо того, чтобы быстро сделать это осенью 2022 года, осенью все медленно разворачивалось. Отрабатывали логистику, было много согласований. Уже тогда мы вышли из графика поставки. Потому что вместо того, чтобы получить оружие через неделю, начали получать его через 3–4 месяца, — сказал Подоляк. — Мы отстаем на шесть—девять месяцев. Все очень растянуто во времени. Здесь Буданов прав. Если договорились и получили через месяц все необходимое — это одна история. Если договорились и получили через восемь месяцев — это другая история“.
Накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью „Украинской правде“ заявил, что украинское контрнаступление „не отстает, а выбилось из графика“, но „не все пошло кувырком“.
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию с призывом к государствам-членам организации „признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных и в целях достижения мира“.
В резолюции говорится, что бесконтрольная президентская власть Владимира Путина, который управляет страной в качестве президента или премьер-министра с 2000 года, де-факто превратила Российскую Федерацию в диктатуру.
Ассамблея указывает на российскую агрессию против Украины как на свидетельство того, что диктатуры „представляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости их соседей“. Таким образом, заявляют парламентарии, восстановление демократии в России отвечает интересам не только российского народа, но и Европы и всего мира.
Также ПАСЕ подтвердила свою поддержку созданию специального международного уголовного трибунала, чтобы привлечь к ответственности российское руководство, включая Владимира Путина, за действия, начиная от незаконной аннексии Крыма и войны в Донбассе до крушения рейса MH17.
Служба безопасности Украины заявила о своей причастности к подрыву двух российских кораблей в Черном море.
11 октября появлялись сообщения о повреждении патрульного корабля Черноморского флота РФ „Павел Державин“ вблизи аннексированного Севастополя. 13 октября проукраинский телеграм-канал „Крымский ветер“ сообщил о взрыве на российском ракетоносителе проекта „Буян-М“ в том же районе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял утром в пятницу, что „громкие звуки в районе Северного мола — это тренировки расчетов ППДО“.
Источник в СБУ в беседе с „Украинской правдой“ заявил, что обе атаки провела украинская спецслужба совместно с Военно-морскими силами ВСУ. Оба судна были поражены „Морскими малышами“ с экспериментальным вооружением, утверждает собеседник журналистов.
В Херсонской области подвергся российскому обстрелу город Берислав, сообщает глава военной администрации региона Александр Прокудин.
Военные РФ сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в котором находились два местных жителя.
Женщина 34 лет погибла на месте, 36-летний мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, пострадала еще одна 79-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести.
В аннексированном Симферополе задержан адвокат Алексей Ладин, который защищает украинских пленных и политзаключенных, сообщает издание „Грати“.
Адвокат возвращался из Ростова-на-Дону, где защищал в Южном окружном военном суде мелитопольского активиста Ярослава Жука, обвиняемого в теракте. Ладина задержали утром 13 октября по приезду в Симферополь, после этого в его доме в Севастополе в половине седьмого утра провели обыск.
По словам знакомых юриста, предварительно известно, что Ладина обвиняют в „дискредитации“ российской армии из-за поста в фейсбуке, однако никаких подробностей пока нет.
Ладин известен по участию в судебных процессах над крымскими татарами, обвиняемыми в причастности к исламской партии „Хизб ут-Тахрир“, а также по делам проукраинских активистов в Крыму.
Российские войска обстреляли утром 13 октября город Покровск в Донбассе.
Как сообщил „Суспильне“ начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, около 08:30 в городе произошли два взрыва.
„Сейчас выясняем. Видимо, ракетные удары. Знаем об одном раненом человеке. Повреждены два здания“, — рассказал чиновник.
Власти города призывают граждан соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях. „Держитесь подальше от места, где проводятся спасательные работы, ведь, кроме возможного повторного обстрела, может произойти обвал сооружения или взрыв“, — говорится в сообщении.
Военная разведка Великобритании в новом отчете обращает внимание на трехнедельную паузу в российских ракетных ударах. В британском Минобороны полагают, что Россия накапливает ракеты для зимних атак по Украине.
Самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине в течение трех недель, с 21 сентября 2023 года.
Хотя такие перерывы не являются чем-тонеобычным, последная подобная пауза в авиаударах произошла в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня. Тогда, вероятно, дальняя авиация почти исчерпала свои запасы боеприпасов для ракет AS-23 после зимней кампании против критически важных объектов украинской инфраструктуры.
На этот раз, вполне вероятно, российская дальняя авиация сохраняет существующие запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой.
Недавно Россия сосредоточила свои авиаудары на объектах зернового хозяйства на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты односторонней атаки „Шахед“. Это включало удары по украинским портам на реке Дунай, что, вероятно, требовало высокого уровня точности из-за близости цели к румынской границе. Вполне вероятно, что Россия использовала БПЛА „Шахед“ для этих целей из-за их большей точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования.
Вечером 12 октября над Белгородской и Брянской областями были сбиты два беспилотника самолетного типа, заявили в Минобороны РФ.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО уничтожила один дрон в Яковлевском городском округе на подлете к городу.
Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал, что второй беспилотник был подавлен силами радиоэлектронной борьбы на окраине Брянска. При этом „при падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства“. Пострадавших нет, утверждает чиновник.
„База“ сообщает, что за ночь Брянскую область дважды атаковали дроны. Первый упал и сдетонировал на территории брянского строительного комплекса „Твой Дом“. В результате загорелось коммерческое помещение площадью 90 квадратных метров.
Около двух часов ночи другой беспилотник упал на крышу одного из цехов химического завода имени 50-летия СССР. В результате взрыва никто не пострадал, пишет телеграм-канал.
Полиция Украины начала расследование в отношении бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщила депутат Верховной Рады Украины Инна Совсун.
„Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Сведения внесли в ЕРДР. Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру“, — сообщила Совсун. Она опубликовала ответы полиции и прокуратуры.
Ранее Инна Совсун обратилась в полицию с заявлением в отношении Арестовича из-за видео его выступления 25 сентября. В ходе своей речи Арестович заявил, что женщины — это „существа“, которых хочется сперва „трахнуть“, а затем „обидеть“ и „душить, не переставая“. Также он сказал, что женщины „должны смотреть на мужчину как на идола“.
Инна Совсун 28 сентября обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что Арестович нарушил 300-ю статью Уголовного кодекса Украины (распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию). Статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет. Полиция Киева сообщила, что начала расследование по этой статье.