Учителя муниципальных школ Нарвы и детсадов остались без доплат. Пока

В муниципальных школах города доплаты за сентябрь не получили имеющие на них право педагоги, а в госгимназиях всем, имеющим на них право, все-таки доплатили, как обещали.

В госгимназиях Нарвы, эстонской и, скажем, „русской“, обещанные доплаты за сентябрь были произведены, хотя целевые деньги на них из министерства еще не поступили. Это было сделано решением директоров госгимназий за счет бюджета этих учреждений образования.

Платящий зарплаты нарвским педагогам Отдел культуры Нарвской горуправы за сентябрь доплаты не произвел.



Ситуацию прокомментировала заведующая Отделом культуры Лариса Дегель.

По ее словам, детали осуществления доплат педагогам, имеющим на них право согласно требованиям по квалификации, по знанию эстонского, собирались обсудить при участии министерства еще летом.

На 15 августа был назначен инфочас в Нарве по данной теме, но накануне Минобразования его отменило по техническим причинам.

„Процесс предсказуемо затянулся. Министерство провело инфочас 29 августа и открыло систему 30 августа, дав самоуправлениям для подачи заявок от школ и детских садов время до 19 сентября“, – рассказывает Дегель.

Предвидя, что будут трудности с выполнением сроков, сообщает она, Отдел культуры связывался с представителями министерства для того, чтобы узнать возможные новые сроки по первым выплатам. На письмо Отдела культуры министерство сообщило, что из-за большого объема поданных заявок, которые им предстояло проверить, оно не сможет сделать денежные перечисления самоуправлениям ранее октября. О том, что первых доплат с сентябрьской зарплатой не будет, нарвские школы и детсады проинформировали.

Лариса Дегель обещает, что как только деньги поступят, Отдел культуры перечислит все положенные выплаты, то есть сентябрьская доплата будет сделана, как только это будет возможно, предположительно с октябрьской зарплатой и октябрьской доплатой.

Минимальная заработная плата, без доплат, учителя и опорного специалиста при полной нагрузке составляет в Нарве на данный момент 1749 евро.