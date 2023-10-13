Учителя муниципальных школ Нарвы и детсадов остались без доплат. Пока
Министерство образования вычеркнуло опорных специалистов из нарвских списков претендентов на 50-процентные доплаты к зарплатам имеющих право преподавать на эстонском языке учителей, пишет gazeta.ee.
В муниципальных школах города доплаты за сентябрь не получили имеющие на них право педагоги, а в госгимназиях всем, имеющим на них право, все-таки доплатили, как обещали.
В госгимназиях Нарвы, эстонской и, скажем, „русской“, обещанные доплаты за сентябрь были произведены, хотя целевые деньги на них из министерства еще не поступили. Это было сделано решением директоров госгимназий за счет бюджета этих учреждений образования.
Платящий зарплаты нарвским педагогам Отдел культуры Нарвской горуправы за сентябрь доплаты не произвел.
Ситуацию прокомментировала заведующая Отделом культуры Лариса Дегель.
По ее словам, детали осуществления доплат педагогам, имеющим на них право согласно требованиям по квалификации, по знанию эстонского, собирались обсудить при участии министерства еще летом.
На 15 августа был назначен инфочас в Нарве по данной теме, но накануне Минобразования его отменило по техническим причинам.
„Процесс предсказуемо затянулся. Министерство провело инфочас 29 августа и открыло систему 30 августа, дав самоуправлениям для подачи заявок от школ и детских садов время до 19 сентября“, – рассказывает Дегель.
Предвидя, что будут трудности с выполнением сроков, сообщает она, Отдел культуры связывался с представителями министерства для того, чтобы узнать возможные новые сроки по первым выплатам. На письмо Отдела культуры министерство сообщило, что из-за большого объема поданных заявок, которые им предстояло проверить, оно не сможет сделать денежные перечисления самоуправлениям ранее октября. О том, что первых доплат с сентябрьской зарплатой не будет, нарвские школы и детсады проинформировали.
Лариса Дегель обещает, что как только деньги поступят, Отдел культуры перечислит все положенные выплаты, то есть сентябрьская доплата будет сделана, как только это будет возможно, предположительно с октябрьской зарплатой и октябрьской доплатой.
Минимальная заработная плата, без доплат, учителя и опорного специалиста при полной нагрузке составляет в Нарве на данный момент 1749 евро.
„Но если деньги поступят раньше, то бухгалтерия Отдела культуры не будет откладывать выплаты на конец октября и сделает денежные переводы, как только это станет возможным“, – заверяет Дегель.
Опорным специалистам в доплатах отказали
Что касается опорных специалистов, работающих в учреждениях образования Нарвы, то им в доплатах решением министерства отказано раз и навсегда. (Опорный специалист работает с учениками с особыми образовательными потребностями).
„Нас попросили удалить из поданных заявок всех восьмерых опорных специалистов. При этом они полностью соответствуют квалификационным требованиям и имеют документально подтвержденное знание эстонского языка на уровне С1. Поскольку вся документация, которую ведут специалисты, а также сотрудничество с другими организациями проводится на эстонском языке (на русском языке проводится внутришкольная работа непосредственно с детьми), то мы посчитали, что и соответствующие опорные специалисты подпадают под условия дополнительного финансирования“, – объясняет Лариса Дегель логику города, с которой не согласилось министерство.
Некоторые школы Ида-Вирумаа запросили дополнительные деньги даже для тех работников, которым ранее были выписаны штрафы за плохое знание эстонского языка.
Этот категорический отказ создает проблемную ситуацию.
Руководитель Отдела культуры указывает на то, что нарвским учреждениям крайне сложно находить опорных специалистов, которые имели бы соответствие как по образованию, так и по языку.
„Дополнительная плата могла бы хоть как-то помочь учреждениям привлекать соответствующих специалистов, а также поддержать уже работающих квалифицированных специалистов. Однако, к сожалению, по мнению министерства, если опорный специалист работает в учреждении с русским языком обучения, то его рабочий язык – русский“, – сообщает Дегель.
Министерство подозревает мошенничество
В Ида-Вирумаа выплата надбавки к зарплате, обещанной учителям, преподающим на эстонском языке, задерживается, поскольку некоторые школы Ида-Вирумаа запросили дополнительные деньги даже для тех работников, которым ранее были выписаны штрафы за плохое знание эстонского языка, сообщила министр образования и науки Кристина Каллас. Об этом рассказал портал ERR, отметив, что речь идет как раз о заявках для доплат опорным специалистам.
„Кроме того, оказалось, что десять учителей (в Ида-Вирумаа в целом, – прим. авт.), в отношении которых поданы заявления на получение надбавки, на самом деле получили от Языкового департамента предписание улучшить свои языковые навыки либо были оштрафованы, то есть фактически они не соответствуют этим языковым требованиям“, – сказала министр ERR.
По словам Каллас, министерство хочет как можно скорее разобраться в этих данных, связавшись с самоуправлениями, и выплатить все неполученные доплаты в течение октября.
На вопрос, можно ли назвать мошенничеством действия тех школ, которые пытались получить дополнительные деньги для учителя, не владеющего эстонским языком, Каллас ответила, что это действительно похоже на мошенничество: директор школы должен ведь знать, что учителю предъявлялись требования к знанию языка или даже был назначен штраф, но последний все же как-то оказался в списке ходатайства о выплате надбавки к зарплате.