Тянувшаяся десять лет история со стройкой на Меривялья теэ подошла к концу

„Процесс планирования, длившийся несколько лет, успешно завершен, и мы рады подтвердить, что договор на строительство нового коммерческого здания с фокусом на медицинский центр к настоящему времени подписан и работы начались“, - сказал Тыну Кыухкна, член правления Merivälja Realestate OÜ, фирмы-застройщика и собственника здания. По словам Кыухкна, это хорошая новость прежде всего для жителей Пирита, Меривялья и Виймси, для которых доступность медицинских услуг вблизи дома значительно возрастет.

„Мы отказались от первоначального плана подписать договор на всё здание с одним основным арендатором, и вместо этого пошли по пути подписания прямых договоров с рядом работающих в медицинской сфере компаний. С самого начала интерес был велик, потому что как место расположения, так и концепция здания были для сектора симпатичны“, - пояснил застройщик.

„Мы будем иметь дело со зданием, оказывающим важную общественную услугу, при строительстве которого будут учтены специфические потребности, необходимые для медицинского центра“, - сказал руководитель строительной фирмы Rand & Tuulberg Лаури Маттеус. Автор архитектурного решения здания — Калле Веллевоог (архитектурное бюро JVR).

Компания Merivälja Realestate OÜ построит на земельном участке Меривялья, 33 коммерческое здание с комплексом для оказания медицинских услуг площадью 5500 квадратных метров с 107 парковочными местами. Предусматривается также 64 парковочных мест для общественного пользования, как и предусматривают установленные властями Таллинна проектировочные условия.

Работы на участке начались уже давно

Детальная планировка земельного участка Меривалья теэ, 33 была утверждена решением Таллиннского горсобрания 21 февраля 2013 года. Она предусматривает строительство коммерческого здания с двумя надземными и одним подземным этажом.

Долгое время существовал план, что на Меривялья теэ появится центр здоровья, и генеральным арендатором станет компания Confido, которая будет там предлагать медицинские услуги.