13.10.2023, 17:06
Полиция просит помощи в поисках 21-летнего Тиммо(1)
ФОТО: Erakogu
Сегодня в 14 часов в Центр тревоги поступило сообщение о пропаже 21-летнего Тиммо, которого последний раз видели вчера в 19 часов возле Валгаской больницы, откуда он ушел в неизвестном направлении.
Полиция проверила различные места, куда мог пойти молодой человек, но, к сожалению, до сих пор его местонахождение не установлено.
Рост Тиммо составляет около 190 см. Он одет в темно-зеленую куртку с капюшоном, темные брюки и коричневые кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Тиммо или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.