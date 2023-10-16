Страсти из-за ремонта: от некоторых жителей дома в Нарве скрывают информацию

Дом мы, действительно, обошли. В этот день женщины, обратившиеся в редакцию, ждали пожарных, чтобы те сделали проверку. Но пожарные написали им о переносе даты выезда. Почему именно пожарных пригласили для проверки? Женщины вместо ответа показали вход в цоколь. Некоторые двери и потолок цокольного входа в подвал обиты OSB-панелями. По словам женщин, их сделали, чтобы все аккуратнее выглядело, но о безопасности не подумали.

Как позже рассказал первый председатель квартирного товарищества Ильдар Искаков, „вы и сейчас, обойдя дом, можете убедиться, что панели не лучшего качества: невооруженным глазом видны неровности, а местами – ржавая арматура“. Искаков также рассказал, что крыша дома при строительстве была покрыта рубероидом, и буквально через 2-3 года жильцы пятого этажа это почувствовали: в некоторые квартиры потекла дождевая вода. Денег тогда на качественный ремонт крыши у товарищества не было. Но они выкрутились, нашли фирму, которая все-таки смогла сделать ремонт крыши без предоплаты и с рассрочкой на один год.

Это жилой дом на 90 квартир. Восемь из них – муниципальные. Дом сдан в 1992 году. Начинал его строить завод НКСМ. Но он закрылся, и достраивали здание чуть ли не своими силами. Поэтому, по словам некоторых жильцов, говорить о качестве материалов, из которых „собран“ дом, не приходится.

Мы стоим во дворе дома Пушкина, 65. Рядом детская площадка – выглядит современно. Следующий дом – аккуратно покрашен. Но Пушкина, 65 выделяется на их фоне не только серым оттенком, но и ощущением заброшенности. Дом – жилой. При этом с первого взгляда его состояние кажется более плачевным, чем было состояние снесенного недавно нарвского общежития на ул. Вестервалли, 17. Там к трещинам в стенах приходилось приглядываться, а здесь – стоит поднять взгляд повыше – пожалуйста. Если не трещина, то торчащий кусок арматуры.

В редакцию RusDelfi обратились несколько женщин, проживающих в этом доме, похожем на призрак 90-х. „У нас поставили леса, готовятся к ремонту, но мы не знаем, что за ремонт, во сколько он нам обойдется, а правление товарищества не говорит нам“, – рассказала одна из них.

„Председатель правления – Наталья Арсентьева – обещала, что мы получим субсидию за те работы 2017 года, – продолжают женщины, которых уже окрестили скандалистками. – Но мы ее не получили. Нужен был акт об утилизации отходов. А у нас акта нет. Остатки мусора от тех работ пятилетней давности валяются в кустах“. Женщина показывает на небольшие заросли кустов недалеко от дома – эта земля в аренде у города. По словам женщин, второе условие субсидии – ходатайство – надо было подать в течение года после завершения строительства либо после оплаты работ. Но сроки прошли. „Мы просили-просили дать нам ответ, но председатель только обещала, поэтому мы сами начали наводить справки и узнали, что работы не введены в эксплуатацию, мы опять начали говорить об этом нашему председателю, после чего их ввели в эксплуатацию, но был уже 2021 год, и мы опоздали с подачей документов“, – объясняют ситуацию женщины.

„Ремонтировали торцы дома в 2017 году, – комментирует одна из женщин-собеседниц, – но в эксплуатацию ввели результат работ только в 2021 году, причем в горуправе приняли не те фотографии, доказывающие факт проведенного ремонта, то есть фактически не наш дом был признан отремонтированным“. Позже женщина показала фотографии, которые подписаны, как дом на Пушкина, 65, и скриншоты с этими фото из соответствующего регистра, но по факту, это снимки другого дома. Она также предоставила редакции ответ Эллены Уускюла, руководителя Отдела строительного надзора Нарвской горуправы, которая объяснила, что „не может прокомментировать происхождение фотографий, поскольку расследование „происхождения фотографий“ не входит в компетенцию отдела“. Такой ответ женщину не удовлетворил, но она не знала, к кому еще можно обратиться за разъяснениями нелепой ситуации.

Более менее прилично выглядят торцы дома. Видно, что плиткер на них немного идет волнами, но все-таки визуально все смотрится аккуратно. И жильцы, у кого комнаты выходят на торцы дома, больше не мерзнут. В отличие от остальных, у которых или холодно, или плесень в квартирах. Или и то, и то. Тех, кто имеет золотые руки и заделал щели в панелях, утеплил окна самостоятельно, – в доме мало.

Мы заходим в подъезд. При входе обращаем внимание на щели между асфальтом и подъездной дверью. Женщины говорят, что не раз видели крыс, выскакивающих из них. На информационной доске, действительно, не висит объявление о ремонте. Как позднее рассказал Искаков, Наталья Арсентьева не вывешивала объявление о ремонте, хотя вообще-то объявления бывают, но их в любом случае быстро сдирают с досок. „А к чему они нужны? – добавляет Искаков. – Рабочие поставили леса. Значит начинается наружный ремонт дома. В старые времена люди говорили только одну фразу: “Бог в помощь“. А у нас как в мультике „Баба-Яга против“".

„Председатель говорит, что у нас теряется тепло в доме. Но откуда именно оно теряется? Может, крышу надо ремонтировать, а посмотрите, какие щели внизу подъездных дверей, может, окна менять надо! Ясно, что утеплять надо весь дом, но, возможно, начать надо с чего-то другого. Мы хотим это знать, почему нам не говорят, что именно будут делать и во сколько нам обойдется этот ремонт?“ – продолжает еще одна жительница дома.

„Закон требует, чтобы каждый год мы делали обзор технического состояния дома, а мы не знаем, в каком состоянии у нас технические системы, в каком – крыша, при этом в отчетах, которые доходят, мы видим, что у нас идут аварийные работы“, – добавляет другая.

Женщины эмоционально рассказывают и о том, что у них в доме постоянно летят трубы. По их словам, на аварийный ремонт тратится больше 9000 евро в год. И так уже несколько лет. У одной из них уже несколько раз меняли трубы в ванной, но с ними все время что-то происходит вновь. Это еще одна причина, на взгляд группы жителей дома, не доверять правлению квартирного товарищества.

„Да, человек из той компании сделал визуализацию, но с ним не говорили, а правление само решило, с кем работать, поэтому мы не доверяем правлению вообще“, – подтверждает третья жительница дома.

Председатель квартирного товарищества Наталья Арсентьева говорит, что собрание, на котором рассказали о грядущем ремонте, состоялось еще 17 ноября 2022 года, просто ремонт откладывался, потому что сначала не было денег, так как от кредита жильцы отказались, а потом пришлось внести изменения в проект. „Технология поменялась, плиткер теперь делают на каменной вате, а не на полиуретане, поэтому пришлось делать изменения в проекте, потом ждали, когда их примут, когда город даст разрешение на реновацию, – говорит Наталья. – Разрешение город дал в августе этого года, но строители заканчивали делать заказ в Нарва-Йыэсуу, когда закончили там, поехали к нам, вот сейчас и начали реновацию“.

„Всегда информация на словах, но нельзя на словах, это как испорченный телефон, пусть повесят объявление, соберут собрание, объявят всем, чтобы мы знали, за что мы будем платить, в какие сроки нам отремонтируют дом, иначе мы начинаем думать, что нас вводят в заблуждение, заставляют платить неизвестно за что, зачем скрывать от нас, ремонт давно пора было сделать“, – подхватывает другая женщина.

Все-таки какая-то информация от председателя есть. Наталья Арсентьева отвечает на звонки. „Я ей звонила, она сказала, что мы не укладываемся в собранную сумму, потому что плиткер будут делать с утеплением, поэтому мы будем ремонтировать дом в рассрочку на пять лет, – возмущенно говорит собеседница. – То есть пять лет мы будем выплачивать деньги, которые товарищество берет в рассрочку, а потом еще пять лет собирать на другую сторону дома, выходит, что все стены нам сделают через 10 лет! А будет все дороже. Будем еще потом собирать?“

Искаков утверждает, что о ремонте знали все жильцы. Уже несколько лет идут о нем разговоры. При этом мужчина, который выходит из подъезда, тоже житель этого дома, говорит, что сильно удивился, когда увидел строительные леса. По его словам, разговоры были о необходимости ремонта, но о том, что именно и когда будут делать – нет.

Наталья также рассказывает, что она высылает всю информацию на электронные адреса. Она подтверждает, что запрос про ремонт от жильцов был, но у нее есть разрешенный законом срок на ответ, она ответит в рамках этого срока, пока ей некогда. Кто-то, кто не получает писем от нее, предположил, что это из-за адреса. У Натальи по привычке почта на российском домене. А не все почтовые серверы принимают почту от mail.ru. Арсентьева также говорит, что должна сообщать информацию собственникам, а третьим лицам – нет. Многие жильцы дома – не собственники.

Наталья тоже жалуется на жильцов дома. По ее словам, они могли сделать ремонт дома еще несколько лет назад, для этого нужно было согласиться на кредит или на рассрочку от фирмы, которая утепляла торцы дома. Тогда они бы за 180 тысяч евро утеплили бы плиткером обе стороны дома. А сейчас им нужно 220 тысяч евро только на одну сторону дома. „А у нас есть такие жильцы, которые настолько мерзнут, что перед сном включают духовку, чтобы согреть подушку и одеяло – и только после этого могут заснуть“, – рассказывает Наталья.

Ее слова подтверждает Искаков, житель дома и экономист по образованию. „Председатель правления предложила на собрании вариант реновации стен дома, – говорит он. – Встал вопрос взятия ссуды в банке. На общем собрании жильцы не согласились на это. В товариществе были деньги на расчетном счете. Сделали отмостку, цоколь, входы в подвалы и облицевали торцы дома. Подчеркиваю, что все денежные вопросы по реновации дома решались на общих собраниях жильцов дома. Ежегодно в квартирном товариществе проводились ревизионные проверки, которые не выявили ни одного нарушения со стороны членов правления“.

„Мы бы махом весь дом сделали еще пять лет назад, а те, кто вам жалуются, были против кредита и рассрочки, потом еще и в суд на нас подали, у нас за три года было уже шесть судов, работать невозможно“, – добавляет Наталья.