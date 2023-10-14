14.10.2023, 08:37
В Ласнамяэ мужчина кидался под машины и ложился на дорогу
ФОТО: | Delfi Meedia
Жильцы близлежащих домов по улице Меэлику попытались остановить мужчину, но он сначала упал, а потом стал агрессивно вести себя. „Брыкался, кидался, совершенно невменяемо себя вел. Мы вызвали полицию, а те в свою очередь — скорую помощь, потому что мужчина на слова окружающих не реагировал“, — поделились очевидцы.
В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что в четверг около 18:50 на улице Меэлику в Ласнамяэ был замечен мужчина, который вел себя агрессивно. „Полиция задержала мужчину и доставила его в медицинское учреждение. Он не причинял вреда другим людям“, — отметили в полиции.
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