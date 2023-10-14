В Ласнамяэ мужчина кидался под машины и ложился на дорогу

Жильцы близлежащих домов по улице Меэлику попытались остановить мужчину, но он сначала упал, а потом стал агрессивно вести себя. „Брыкался, кидался, совершенно невменяемо себя вел. Мы вызвали полицию, а те в свою очередь — скорую помощь, потому что мужчина на слова окружающих не реагировал“, — поделились очевидцы.