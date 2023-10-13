Певкур в Брюсселе: Союзники по НАТО готовы в случае необходимости поддержать нас в расследовании аварии на газопроводе

„Эстония и Финляндия предоставили союзникам обзор текущей ситуации. Поддержка была сильной, и предложения помощи поступили от союзников как на встрече, так и на двусторонней основе. Для НАТО важна безопасность критически важной подводной инфраструктуры, и продолжается тесный обмен информацией между союзниками и НАТО. Все, что касается возможных дальнейших шагов НАТО, то здесь можем сказать, что НАТО очень внимательно отслеживает и оценивает ситуацию“, - пояснил министр обороны Ханно Певкур.

„Мы также получили от министра обороны Израиля обзор ситуации на Ближнем Востоке. Союзники осудили нападения ХАМАС и призвали освободить заложников. Количество конфликтов в мире находится на подъеме, ситуация сегодня сложная, но, тем более, нам нужно еще более твердо продолжать идти тем же курсом. Сохранение единства и повышение обороноспособности является самым важным для союзников по НАТО, потому что так мы можем обеспечить безопасность наших граждан. Это значит претворять в жизнь решения Вильнюса и поддерживать Украину до ее победы“, - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Кроме того, главнокомандующий европейскими силами НАТО генерал США Кристофер Каволи предоставил министрам обзор оборонной готовности НАТО. „Планы обороны союзников были одобрены на Вильнюсском саммите. Страны внесли неплохой вклад в осуществимость планов, но в то же время еще имеются недостатки, которыми необходимо заниматься как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе на первый план выходит важность расходов на оборону, и очевидно, что все страны должны серьезно отнестись к увеличению расходов на оборону“, - заявил министр обороны Певкур.

В ходе обсуждения текущего состояния операций и миссий НАТО министры обороны получили обзор ситуации в Косово и Ираке.