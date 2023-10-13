Мобилизованные в обороне: что известно о потерях России в Украине к октябрю
На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ (признана в России „иноагентом“) и командой волонтеров удалось установить имена 34 412 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. При этом одной из самых быстрорастущих категорий потерь стали мобилизованные.
Из открытых источников нам известно о смерти 4 029 мобилизованных россиян за все время вторжения. 30% из них погибли с 1 июня 2023 года, то есть в период контрнаступления вооруженных сил Украины.
Речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.
Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры.
Основные тенденции
Всего нам известны имена 3 000 российских военных, погибших с начала контрнаступления ВСУ. В это число вошли лишь те, у кого в некрологах упомянуты соответствующие обстоятельства гибели, или те, чьи даты смерти совпадают с датами контрнаступления.
Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры. Так, например, с июня нам удалось подтвердить гибель более 6 000 человек, но точная дата гибели упоминается не у всех.
Самой быстрорастущей категорией потерь остаются заключенные и мобилизованные.
Из 4 029 мобилизованных, чья смерть была подтверждена публикациями в России, 1205 человек погибли с 1 июня до 12 октября 2023 года, то есть в период продолжающегося контрнаступления ВСУ.
При этом, судя по публикуемым судебным документам, раненных мобилизованных все чаще признают годными к дальнейшей службе и отправляют обратно в зону спецоперации. Российские гарнизонные военные суды стали гораздо чаще рассматривать административные иски от мобилизованных к военным госпиталям и учреждениям, проводящим военно-врачебные комиссии.
Приведенные выше цифры потерь — это наиболее консервативная оценка погибших из числа мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда смерть была подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.
Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября 2022 года, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.
На сегодня нам известны имена 6 410 осужденных российских тюрем, погибших на территории Украины. Более 100 из них были гражданами иностранных государств, чаще всего — Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Большая часть установленных нами погибших осужденных воевали в составе ЧВК „Вагнер“. Однако с июня поступает все больше сообщений о потерях подразделений „Шторм Z“. В эти отряды заключенных вербовали люди, представившиеся представителями Минобороны России. Известно, что сейчас отряды заключенных, приписанных к разным подразделениям, активно задействованы на участках фронта, где идут попытки наступления со стороны ВСУ.
При этом американский эксперт Самуэль Бендетт из „Центра военно-морского анализа“ считает, что на фронте важность подразделений, сформированных из заключенных, снижается:
„Маловероятно, что мы снова увидим атаки в исполнении отрядов заключенных и других непрофессиональных подразделений, сколоченных из наспех обученных бойцов и брошенных в мясорубку. Но мы не знаем точно, о чем сейчас думают российские руководители. Мы не знаем, что они планируют. Пока нет ясности, насколько они смогут стабилизировать фронт перед лицом продолжающегося украинского наступления“
Потери командиров
Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 2 606 офицеров. 696 из них были в звании от майора и выше.
При этом сильнее всего на боеспособность подразделений влияет потеря младших офицеров. На сегодня известно о гибели 1910 военных в звании от лейтенанта до капитана.
Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь.
В структуре российских вооруженных сил, как правило, только офицеры бывают обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, в особенности с артиллерией. Если эти задачи поручать необученным или неопытным командирам в ситуации повышенного стресса, это может приводить к отсутствию координации и повышенным потерям.
В то же самое время важно отметить, что потеря существенного числа офицеров не привела к панике или серьезной дезорганизации в рядах российских военных.
„Российские войска все еще сражаются, несмотря на все свои потери. Существует логика, согласно которой, если вы теряете хороших офицеров, если вы теряете достаточное количество офицеров, то ваши силы рассыпятся или вынуждены будут отступать. И россияне, конечно, отступили [с позиций, захваченных в первые месяц вторжения].
Но они все еще сражаются, и им удается добиться больших потерь среди украинцев. Да, российские формирования потеряли много командиров, но они не рассыпались и не были разбиты. Нужно признать, что многие солдаты и многие младшие офицеры учатся буквально на лету каждый день. Так что это все еще серьезная боевая сила“, — отмечает аналитик Бендетт.
Общая оценка российских потерь
Общее число подтвержденных нами потерь российской стороны сейчас составляет 34 412 человек. В это число входят сотрудники ЧВК „Вагнер“, но в него не включены те, кто воевал на стороне России в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 российских населенных пунктах на протяжении последних 18 месяцев.
Следовательно, по наиболее осторожной оценке, к концу сентября Россия могла потерять 68 800 человек погибшими.
Что известно о потерях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР?
Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе „народных милиций“ самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
С 22 декабря 2022 года власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).
Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу сентября могли погибнуть до 20 тысяч военных самопровозглашенных „республик“ Донбасса.
С учетом этого совокупные потери сил, воюющих на стороне России в Украине, могут превысить 88 800 человек погибшими.
Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября 2022 года, сообщив о гибели 5937 человек. После этого военное ведомство о погибших сообщало еще три раза, подтвердив потерю еще 162 человек.
В июне этого года стало известно, что Минобороны обратилось к властям ряда регионов с просьбой не публиковать некрологи погибшим бойцам. Известно о таких просьбах представителям Бурятии, Тувы и Хакасии — регионов, где потерь особенно много. По информации нескольких СМИ, это делается в том числе и для того, чтобы усложнить наш подсчет.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.
Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, „Медиазона“ и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете не учитываем потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.
Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
К „другим войскам“ в графике отнесены военнослужащих ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.