Мобилизованные в обороне: что известно о потерях России в Украине к октябрю

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября 2022 года, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

Приведенные выше цифры потерь — это наиболее консервативная оценка погибших из числа мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда смерть была подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.

При этом, судя по публикуемым судебным документам, раненных мобилизованных все чаще признают годными к дальнейшей службе и отправляют обратно в зону спецоперации. Российские гарнизонные военные суды стали гораздо чаще рассматривать административные иски от мобилизованных к военным госпиталям и учреждениям, проводящим военно-врачебные комиссии.

Из 4 029 мобилизованных, чья смерть была подтверждена публикациями в России, 1205 человек погибли с 1 июня до 12 октября 2023 года, то есть в период продолжающегося контрнаступления ВСУ.

Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры. Так, например, с июня нам удалось подтвердить гибель более 6 000 человек, но точная дата гибели упоминается не у всех.

Всего нам известны имена 3 000 российских военных, погибших с начала контрнаступления ВСУ. В это число вошли лишь те, у кого в некрологах упомянуты соответствующие обстоятельства гибели, или те, чьи даты смерти совпадают с датами контрнаступления.

Речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.

Из открытых источников нам известно о смерти 4 029 мобилизованных россиян за все время вторжения. 30% из них погибли с 1 июня 2023 года, то есть в период контрнаступления вооруженных сил Украины.

В структуре российских вооруженных сил, как правило, только офицеры бывают обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, в особенности с артиллерией. Если эти задачи поручать необученным или неопытным командирам в ситуации повышенного стресса, это может приводить к отсутствию координации и повышенным потерям.

Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь.

При этом сильнее всего на боеспособность подразделений влияет потеря младших офицеров. На сегодня известно о гибели 1910 военных в звании от лейтенанта до капитана.

Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 2 606 офицеров. 696 из них были в звании от майора и выше.

„Маловероятно, что мы снова увидим атаки в исполнении отрядов заключенных и других непрофессиональных подразделений, сколоченных из наспех обученных бойцов и брошенных в мясорубку. Но мы не знаем точно, о чем сейчас думают российские руководители. Мы не знаем, что они планируют. Пока нет ясности, насколько они смогут стабилизировать фронт перед лицом продолжающегося украинского наступления“

При этом американский эксперт Самуэль Бендетт из „Центра военно-морского анализа“ считает, что на фронте важность подразделений, сформированных из заключенных, снижается:

Большая часть установленных нами погибших осужденных воевали в составе ЧВК „Вагнер“. Однако с июня поступает все больше сообщений о потерях подразделений „Шторм Z“. В эти отряды заключенных вербовали люди, представившиеся представителями Минобороны России. Известно, что сейчас отряды заключенных, приписанных к разным подразделениям, активно задействованы на участках фронта, где идут попытки наступления со стороны ВСУ.

На сегодня нам известны имена 6 410 осужденных российских тюрем, погибших на территории Украины. Более 100 из них были гражданами иностранных государств, чаще всего — Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

В то же самое время важно отметить, что потеря существенного числа офицеров не привела к панике или серьезной дезорганизации в рядах российских военных.

„Российские войска все еще сражаются, несмотря на все свои потери. Существует логика, согласно которой, если вы теряете хороших офицеров, если вы теряете достаточное количество офицеров, то ваши силы рассыпятся или вынуждены будут отступать. И россияне, конечно, отступили [с позиций, захваченных в первые месяц вторжения].

Но они все еще сражаются, и им удается добиться больших потерь среди украинцев. Да, российские формирования потеряли много командиров, но они не рассыпались и не были разбиты. Нужно признать, что многие солдаты и многие младшие офицеры учатся буквально на лету каждый день. Так что это все еще серьезная боевая сила“, — отмечает аналитик Бендетт.

Общая оценка российских потерь

Общее число подтвержденных нами потерь российской стороны сейчас составляет 34 412 человек. В это число входят сотрудники ЧВК „Вагнер“, но в него не включены те, кто воевал на стороне России в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 российских населенных пунктах на протяжении последних 18 месяцев.

Следовательно, по наиболее осторожной оценке, к концу сентября Россия могла потерять 68 800 человек погибшими.

Что известно о потерях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе „народных милиций“ самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С 22 декабря 2022 года власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).