Уроженец Маарду прокомментировал свой дебют в сборной России по футболу

В четверг сборная России, которую тренирует уроженец Нарвы Валерий Карпин, в товарищеском матче обыграла сборную Камеруна (1:0). Единственный гол в матче на 40-й минуте забил форвард Федор Чалов.

Евгений Харин вышел на замену на 83-й минуте матча, заменив Далера Кузяева.

„Эмоции после матча с Камеруном просто супер. Безумно счастлив дебюту за сборную России! Также рад, что нашей команде удалось одержать победу в непростом матче. Был ли выбор играть за Эстонию? Нет, такой выбор никогда не стоял. Родители у меня русские, никогда не было эстонского паспорта. Если честно, даже не ожидал вызова в сборную России, но внутри верил в это! Атмосфера на вчерашнем матче была великолепной. Пришло большое количество болельщиков на игру. Спасибо огромное каждому!“ — сказал Харин в беседе с корреспондентом „Чемпионата“.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину российские сборные и клубы лишились возможности выступать на международных соревнованиях.

Уроженец Маарду Евгений Харин перешел в грозненский „Ахмат“ в 2018 году. В составе российского клуба он отыграл в 114 матчах и забил 11 мячей.

С 2011 по 2017 год Харин защищал цвета „Инфонета“, с которым в 2016-м стал чемпионом Эстонии, а в 2017-м - обладателем Кубка Эстонии. После объединения „Инфонета“ с „Левадией“ стал игроком „Левадии“.

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