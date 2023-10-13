СЕЙЧАС | Очередной разгром? Сборная Эстонии по футболу проигрывает Азербайджану (0:2)

Команды не долго раскачивались и уже на 9-й минуте гости вышли вперед. Элвин Джафаркулиев сделал подачу на Торала Байрамова, который без сопротивления отправил мяч головой в ворота. На 35-й минуте Поом отлично пробил с 20 метров, но Магомедалиев в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Первые две-три передачи футболисты сборной Эстония отдавали идеально, но затем происходила потеря мяча. Создавалось впечатление, что у соперника на одного-двух игроков больше. В конце первого тайма мяч попал в руку Артуру Пикку, но судья пенальти не назначил. Однако вмешался VAR, после чего главный арбитр встречи изменил свое решение и назначил пенальти, который реализовал Рамиль Шейдаев.

До матча:

Если футболисты сборной Эстонии выйдут на сегодняшнюю игру после двух поражений подряд со счетом 0:5 от Швеции и Бельгии в сентябре, то сборная Азербайджана провела только одну игру против Бельгии, которую проиграла со счетом 0:1. Через три дня Азербайджан обыграл в товарищеском матче сборную Иордании со счетом 2:1. В предыдущих отборочных играх азербайджанцы проиграли Швеции со счетом 0:5 и Австрии со счетом 1:4.

И Азербайджан (четыре игры), и Эстония (пять игр) набрали в отборочном цикле всего одно очко, сыграв в июне вничью (1:1).

„Это будет, безусловно, очень равная игра. Мы постараемся реализовать то, что отрабатывали в течение недели на тренировках. Мы провели анализ и внесли коррективы в свою игру, чтобы не допустить повторения тех же ошибок“, - сказал вратарь сборной Эстонии Карл Якоб Хейн на пресс-конференции в четверг.

После сегодняшней игры Эстонии останется сыграть еще два матча (дома с Австрией 16.11 и в гостях со Швецией 19.11), у Азербайджана - три (дома с Австрией 16.10, дома со Швецией 16.11, в гостях с Бельгией 19.11).

Стриминговая платформа Viaplay покажет прямую трансляцию матча.

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