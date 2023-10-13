ФОТО | Отборочный этап ЧЕ-2024: сборная Эстония проиграла Азербайджану

Азербайджан вышел вперед уже на 9-й минуте. Элвин Джафаркулиев сделал подачу на нападающего „Карабаха“ Торала Байрамова, который без сопротивления отправил мяч головой в ворота. На 35-й минуте Поом отлично пробил с 20 метров, но Магомедалиев в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Первые две-три передачи футболисты сборной Эстония отдавали идеально, но затем происходила потеря мяча.

Создавалось впечатление, что у соперника на одного-двух игроков больше. В конце первого тайма мяч попал в руку Артуру Пикку, но судья пенальти не назначил. Однако вмешался VAR, после чего главный арбитр встречи изменил свое решение и назначил пенальти, который реализовал Рамиль Шейдаев.

Замены во втором тайме, в том числе дебют 19-летнего молодого полузащитника „Ромы“ Мартина Веткаля, несколько оживили игру эстонцев, но больше голов зрители не увидели.

Это первая в истории Азербайджана выездная победа в отборочном этапе чемпионата Европы.

Во вторник, 17 октября, сборная Эстонии проведет в Таллинне товарищеский матч с Таиландом.

В отборочном этапе Эстонии осталось сыграть еще два матча (дома с Австрией 16.11 и в гостях со Швецией 19.11), а Азербайджану - три (дома с Австрией 16.10, дома со Швецией 16.11, в гостях с Бельгией 19.11).

Эстония продолжает занимать последнее место в группе F, набрав лишь одно очко в выездной игре с Азербайджаном в июне (1:1). В сентябре они проиграли со счетом 5:0 Швеции и Бельгии, а в марте уступили Австрии со счетом 2:1. Азербайджан одержал первую победу в нынешнем отборочном этапе.

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