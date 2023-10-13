Представитель правительства в Ида-Вирумаа будет получать более 5000 евро

„По уровню зарплата регионального представителя правительства сравнима с зарплатой вице-канцлера Министерства регионального развития и сельского хозяйства, то есть 5130 евро (брутто)“, - сообщил министр региональных дел Мадис Каллас.

По словам министра, была очень серьезная конкуренция, поскольку имелся высокий интерес к этой должности. В пользу Пурга сыграли „высокая мотивация, глубокие знания и разносторонний опыт, сильная деловая подготовка, четкое видение будущего региона и ориентация на решения“.

Работать Пурга будет в Йыхви.

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