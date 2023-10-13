Футбол
13.10.2023, 11:54

Игрок сборной Парагвая плюнул в спину Месси во время матча

 
Лионель Месси
Лионель Месси
ФОТО: Nicolas Aguilera | Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Футболист сборной Парагвая Антонио Санабрия плюнул в нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси во время матча отборочного турнира ЧМ-2026. Эпизод попал в телетрансляцию — после словесной перепалки между игроками Санабрия плюнул в спину Месси, когда аргентинец проходил рядом с ним. Арбитр на этот момент никак не отреагировал.

Напомним, Аргентина и Парагвай встречались в матче 3-го отборочного тура Южной Америки к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе „Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)“ в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом (Бразилия). Аргентина одержала победу со счётом 1:0, пишет Чемпионат.

Аргентина занимает первое место в группе, набрав девять очков за три матча. Парагвай располагается на седьмой строчке, заработав одно очко.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча с Парагваем высказался об эпизоде, когда один из соперников плюнул ему в спину. Месси признался, что не заметил этого во время матча и даже не знает, кто такой Антонио Санабрия.

„Честно говоря, я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из них плюнул в меня. Правда в том, что я даже не знаю, кто он… Я не знаю, кто этот парень“, — приводит слова Месси CBS Sports.

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