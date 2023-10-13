ФОТО | Учебные заведения вновь получили бомбовые угрозы, кое-где детям разрешили остаться дома(15)
Второй день подряд учебные заведения Эстонии получают угрозы взрывом. Сегодня ночью многие учебные заведения получили письма, в которых говорится, что в здании заложены 20 кг взрывчатого вещества, которое взорвется в 11.30.
Директор Гимназии Юленурме Тыну Тендер рассказал, что ночью учебное заведение опять получило бомбовую угрозу. „Сказано было примерно так, что сегодня прекрасный день, но, видимо, не для всех“, - сказал Тендер.
В письме говорилось, что в здании заложено 20 кг взрывчатого вещества, взрыв произойдет примерно в 11.30. Школа информировала о полученном предупреждении полицию.
По словам Тенденра, в гимназии продолжится учебный процесс, но ко времени, указанном в письме, учащиеся выйдут на полчаса на улицу.
„Мы сказали сегодня утром родителям учеников начальных классов, что дети могут сегодня учиться дома, - сказал Тендер. - Но всё-таки детей приводят в школу, дома осталось мало“.
Полиция подтвердила, что угрозы взрывом продолжились сегодня ночью, но не в таком масштабе, как день назад.
Пресс-секретарь Центра тревоги Мариэ Аава сообщила, что бомбовых угроз сегодня было меньше, и на сей раз телефонная центра линия перегружена не была.
Центр тревоги по-прежнему исходит из указания полиции, что речь идет о новой волне спама, сказала Аава.
„Но терять бдительности нельзя, если вы найдете в здании что-то необычное, то позвоните по номеру 112“, - подчеркнула Аава.
Руководитель патрульной службы Пыхьяской префектуры Леннарт Камс подтвердил, что учреждениям по всей Эстонии снова поступило электронное письмо на русском языке с угрозой взрыва. „У полиции по-прежнему нет информации о том, что это является чем-то иным, кроме спама“, — сказал Камс.
По его словам, эвакуация будет необходима в случае обнаружения угрозы. „Хотя новая волна писем похожа на предыдущую, мы не должны терять бдительности в отношении этих угроз“, - подчеркнул он.
„Если вы видите в помещении инородное тело или подозрительный пакет, либо заметили возле здания или внутри подозрительных незнакомых людей, то вам следует немедленно позвонить 112“.
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