ФОТО | Учебные заведения вновь получили бомбовые угрозы, кое-где детям разрешили остаться дома

Директор Гимназии Юленурме Тыну Тендер рассказал, что ночью учебное заведение опять получило бомбовую угрозу. „Сказано было примерно так, что сегодня прекрасный день, но, видимо, не для всех“, - сказал Тендер.

В письме говорилось, что в здании заложено 20 кг взрывчатого вещества, взрыв произойдет примерно в 11.30. Школа информировала о полученном предупреждении полицию.

По словам Тенденра, в гимназии продолжится учебный процесс, но ко времени, указанном в письме, учащиеся выйдут на полчаса на улицу.

„Мы сказали сегодня утром родителям учеников начальных классов, что дети могут сегодня учиться дома, - сказал Тендер. - Но всё-таки детей приводят в школу, дома осталось мало“.

Полиция подтвердила, что угрозы взрывом продолжились сегодня ночью, но не в таком масштабе, как день назад.

Пресс-секретарь Центра тревоги Мариэ Аава сообщила, что бомбовых угроз сегодня было меньше, и на сей раз телефонная центра линия перегружена не была.

Центр тревоги по-прежнему исходит из указания полиции, что речь идет о новой волне спама, сказала Аава.

„Но терять бдительности нельзя, если вы найдете в здании что-то необычное, то позвоните по номеру 112“, - подчеркнула Аава.

Руководитель патрульной службы Пыхьяской префектуры Леннарт Камс подтвердил, что учреждениям по всей Эстонии снова поступило электронное письмо на русском языке с угрозой взрыва. „У полиции по-прежнему нет информации о том, что это является чем-то иным, кроме спама“, — сказал Камс.

По его словам, эвакуация будет необходима в случае обнаружения угрозы. „Хотя новая волна писем похожа на предыдущую, мы не должны терять бдительности в отношении этих угроз“, - подчеркнул он.

„Если вы видите в помещении инородное тело или подозрительный пакет, либо заметили возле здания или внутри подозрительных незнакомых людей, то вам следует немедленно позвонить 112“.

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