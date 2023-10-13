Международный олимпийский комитет лишил Олимпийский комитет России полномочий и финансирования

В МОК заявили, что российский комитет нарушил Олимпийскую хартию, когда включил в свой состав спортивные организации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. В МОК отметили, что это „нарушает территориальную целостность НОК Украины“.

„Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать какое-либо финансирование от олимпийского движения“, — сказано в решении МОК.

В организации добавили, что рекомендации МОК от 28 марта 2023 года по допуску отдельных российских спортсменов до международных соревнований остаются в силе. Также МОК оставляет за собой право позже принять решение об участии отдельных россиян в Олимпийских играх в 2024 и 2026 году как нейтральных спортсменов.

Олимпийский комитет России заявил, что решение МОК о приостановке деятельности ОКР лишь закрепляет фактическую ситуацию и никак не повлияет на российских спортсменов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.