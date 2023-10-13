Пожилой водитель сбил 7-летнего мальчика. Подробности всех ДТП с пострадавшими за сутки

Вчера в 07:30 произошло ДТП в Ляэнемаа, в поселке Ууэмыйза, на 70-м километре Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла, где неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил на пешеходном переходе пересекавшую дорогу 15-летнюю девушку. Пешеход обратилась в больницу для осмотра.

В 08:23 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Выру, 92, где пересекавший пешеходный переход на велосипеде 7-летний мальчик был сбит автомобилем Hyundai Gets, которым управлял 78-летний мужчина. Мальчика доставили в больницу на осмотр.

В 09:24 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Таммсааре теэ, 113, где 28-летний мужчина ехал на электросамокате и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 17:07 произошло ДТП в волости Сауэ, на перекрестке дорог Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла и Руйла-Лайтсе,где по первоначальным данным 28-летний мужчина управлял автомобилем Škoda Superb и столкнулся с автомобилем Honda CR-V, которым управлял 41-летний мужчина. Водителей автомобилей доставили в больницу.

В 17:42 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Мяннику теэ, 63, где по первоначальным данным 53-летний мужчина без водительских прав управлял автомобилем Volvo S80, потерял управление, съехал с дороги и врезался в металлическую опору с дорожными знаками. Водителя доставили в больницу.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

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