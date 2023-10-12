СТИХИЯ НЕ ОТСТУПАЕТ | Эстонии вынесено новое штормовое предупреждение, возможны необычные погодные явления

На карте оранжевым цветом обозначено предупреждение второго уровня, желтым первого. Первый уровень означает, что при определенных условиях погода может быть опасной. Жителей страны просят учитывать этот факт и следить за прогнозом погоды. При втором уровне возникают необычные погодные явления. Необходимо быть осторожными и следить за прогнозом погоды, а также следовать всем руководствам от представителей власти.

В пятницу область низкого давления переместится в северные регионы России, после чего в начале ночи пройдут дожди, а на побережье ожидается сильный западный и северо-западный ветер до 21 м/с, у Финского залива до 27 м/с. После полуночи вероятность дождей снизится, ветер постепенно ослабеет.



Днем над Эстонией пройдет небольшой гребень высокого давления, и сильных дождей не будет. Ветер западный, юго-западный, в обед умеренный. Вечером на островах южный ветер начнет усиливаться. Ночной минимум опустится примерно до пяти градусов, на побережье температура воздуха около 10 градусов, дневной максимум составит 13 градусов.





В субботу новая область низкого давления быстрым юго-западным потоком начнет перемещение через Скандинавию к Ботническому заливу. Ночью ожидается сильный дождь, южный и юго-восточный ветер усилится, его сила на суше порывами 15 м/, на побережье 21 м/с. Утром ветер продолжит усиливаться.



Днем ожидаются ливни и сильный юго-западный ветер, порывами до 20 м/с во внутренней части страны, до 23 на побережье, вечером более 25 м/с. Прибывшая на короткое время более теплая воздушная масса поднимет температуру воздуха ночью до 7-11 градусов, в днем до 12-16 градусов. Во второй половине дня похолодает.



В воскресенье днем повсеместно дожди. Ветер юго-западный и западный, штормовой, на материке порывами более 20 м/с, на побережье - 25, у Балтийского моря и Финского залива до 30 м/с. Температура воздуха днем ​​7-11 градусов.