МВД Латвии планирует закрыть два КПП на границе с РФ. Один из них был единственным для украинцев

Как говорится в пояснительной записке к проекту, Россия приняла решение, предусматривающие, что с 16 октября 2023 года все держатели украинских паспортов смогут въехать на территорию РФ из стран ЕС только через два пограничных пункта, одним из них является КПП на границе Латвии и России — Виентули.

Исходя из этого решения, можно сделать вывод, что на латвийско-российской границе будут созданы условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу нацбезопасности. Есть основания полагать, что такое решение РФ является ответом на соответствующее решение ЕС, в том числе решение Латвии о запрете въезда на территорию страны для транспортных средств с российскими номерными знаками, отметили в МВД.

Учитывая войну России в Украине и необходимость предотвращения угрозы внутренней безопасности Латвии, которая связана с посягательством на государственную независимость, суверенитет, территориальную целостность, власть страны или демократический государственный строй, 16 октября планируется приостановить работу КПП в Педедзе и Виентули.

Министерство иностранных дел проинформирует Россию о принятом решении.

На латвийско-российской границе также есть пункты пропуска Терехово и Гребнево.

Как ранее сообщалось, РФ с 16 октября будет впускать на свою территорию граждан Украины из третьих стран только через два пункта пересечения границы - авиационный „Шереметьево“ в Москве и Лудонка в Псковской области, то есть через латвийский „Виентули“.

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