Парк Кадриорг ищет нового арендатора для популярного кафе

По условиям конкурса, предлагаемая арендная плата должна составлять не менее 2130 евро в месяц, такая стоимость рассчитана исходя из предположения, что она составляет около десяти процентов от доходов, которые владелец кафе получает от третьих лиц за организацию питания, пишет rus.err.

Кафе должно быть открыто по крайней мере с девяти утра до восьми вечера, в нем должно быть не менее 40 мест в помещении и не менее 50 мест на открытой террасе.

Желающий участвовать в конкурсе должен предоставить примерное меню по дням, причем дневное меню должно включать хлебобулочные изделия местного производства, а также вегетарианскую пищу, не содержащую лактозы и глютена.

Отдельно оговорено, что кафе должно предлагать бесплатную водопроводную воду не только посетителям, но и всем остальным посетителям парка Кадриорг, и возможность пользоваться бесплатно туалетом всем желающим.

Потенциальные арендаторы кафе могут подавать свои предложения до 13 ноября. Таллинн намерен подписать договор с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2029 года.

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