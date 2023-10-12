Уроженец Маарду дебютировал в составе сборной России по футболу

В четверг, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна.

Единственный гол в матче на 40-й минуте забил форвард Федор Чалов.

Евгений Харин вышел на замену на 83-й минуте матча, заменив Далера Кузяева.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину их сборные и клубы лишились возможности выступать на международных соревнованиях.

Уроженец Маарду Евгений Харин перешел в грозненский „Ахмат“ в 2018 году. В составе российского клуба он отыграл в 114 матчах и забил 11 мячей.

С 2011 по 2017 год Харин защищал цвета „Инфонета“, с которым в 2016-м стал чемпионом Эстонии, а в 2017-м - обладателем Кубка Эстонии. После объединения „Инфонета“ с „Левадией“ стал игроком „Левадии“.

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