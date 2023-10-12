WP: США призывают ЕС использовать активы РФ для помощи Киеву
В ЕС находится большая часть из замороженных 300 млрд долларов активов РФ, но передача их Украине создаст серьезные риски, сообщает DW.
Высокопоставленные чиновники США стали активней призывать западные правительства использовать замороженные активы Центробанка России для помощи Украине, пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в четверг, 12 октября.
По оценкам Кремля, на различных банковских счетах в западных странах после вторжения РФ в Украину оказались замороженными около 300 млрд долларов. При этом западные правительства не могут просто так изъять эти деньги и передать их Украине, поскольку это обернется юридическими проблемами и создаст серьезные финансовые риски, отмечает WP
Подавляющая часть из 300 млрд хранятся на счетах в Европе, и даже самые настойчивые сторонники передачи этих денег Украине признают, что в случае такого решения на это уйдет больше года. Кроме того, руководители европейских Центробанков опасаются влияния подобного решения на их экономику, пишет WP.
Украине могут передать налоги с доходов от активов РФ
Украинские чиновники обсуждает вариант с использованием для помощи Киеву средств, полученных в виде налогов с доходов от этих активов, пишет WP. Эти поступления также можно будет использовать в качестве залога для привлечения больших сумм от частных инвесторов.
Накануне Бельгия объявила о создании фонда в 1,7 млрд евро, средства которого пойдут на помощь Украине. Финансировать ее власти Бельгии намерены за счет налогов с доходов, полученных от реинвестирования замороженных российских активов. На территории Бельгии находится европейский депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть активов российского ЦБ. При этом сами активы РФ на сотни миллиардов евро и проценты с них остаются неприкосновенными, поскольку не находятся в ведении бельгийских властей.
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