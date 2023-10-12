В Украине закончили опознание погибших при обстреле села Гроза. Погибли 59 человек

По словам министра, общее число погибших составило 59 человек. 19 жертв были идентифицированы с помощью мобильных ДНК-лабораторий.

Все жертвы - местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все - гражданские . Погибли целыми семьями в несколько поколений. <…>

Одного из погибших - 60-летнего мужчину - криминалисты установили по 20 частям тела. Еще двух человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из жилищ погибших, поскольку у них не было прямых родственников для сравнения ДНК-профилей. <…>

Нам важно установить имя каждого погибшего, сохранить память о них и зафиксировать всех жертв российского удара. Помним. Не простим.

Российские войска 5 октября нанесли ракетный удар по магазину и кафе в селе Гроза в Харьковской области, где в тот момент проходили поминки по украинскому военному Андрею Козырю, погибшему под Попасной в начале войны. Сообщалось, что среди погибших есть ребенок. По информации властей Украины, войска РФ нанесли удар ракетой „Искандер“.

В СБУ заявили, что установили двух жителей Харьковской области, которые по данным ведомства, навели российскую ракету на цель в селе Гроза. Злоумышленниками, по версии спецслужбы, являются 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации Харьковской области перешли на сторону России, а после освобождения региона переехали в РФ, где продолжили работать на российских военных.

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