ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (596-й день) „Ситуация очень напряженная“. Власти Авдеевки - о боях за город

В МВД Латвии считают, что из-за этого решения РФ на латвийско-российской границе будут созданы условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу нацбезопасности. По мнению латвийского министерства, введенный Россией запрет для украинцев является реакцией на действия ЕС и отдельных европейских государств, в том числе на решение Латвии о запрете въезда на территорию страны для автомобилей с российскими номерами.

Такое решение объясняется тем, что Россия ввела особый порядок въезда в страну для граждан Украины, приезжающих из третьих стран. С 16 октября украинцы, приезжающие в Россию из третьих стран, смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска „Лудонка“ в Псковской области (пункт пропуска „Виентули“ с латвийской стороны) и аэропорт Шереметьево.

МВД Латвии подготовило проект постановления о приостановке работы пограничных пунктов в Педедзе и Виентули на границе с Россией.

„Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения“, - говорится в сообщении.

Такое решение принято после того, как Олимпийский комитет России объявил о включении в свой состав региональных „олимпийских комитетов“ самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также аннексированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Российские войска в ночь на 12 октября запустили по Украине 33 ударных беспилотника „Шахед 131/136“, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 28 дронов, по данным украинских военных, удалось сбить. В ВСУ указали что силы ПВО были задействованы как минимум в шести областях.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска третьи сутки „не прекращают штурмовые действия по позициям вокруг города“. По его словам, „ситуация очень напряженная“.

Путин предложил исключить из законов упоминание о Конвенции и пункта об информировании генсека Совета Европы. В пояснительной записке это предложение объясняется тем, что „с 16 марта 2022 года в отношении РФ прекратила действие указанная Конвенция, а также ратифицированные Россией протоколы к ней“.

Согласно действующим нормам, Россия при введении военного или чрезвычайного положения в стране должна уведомлять генеральных секретарей ООН и Совета Европы об отступлении от своих обязательств по международным договорам в части ограничения прав и свобод россиян. Это обязательство соответствовало требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который отменяет необходимость уведомления генсекретаря Совета Европы о введении или отмене в России военного или чрезвычайного положений.

В Херсонской областной администрации сообщили, что в результате обстрелов поселка погиб 71-летний мужчина. Кроме того, ранен 70-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.

Как отмечает „Русская служба Би-би-си“, город Плауру находится на берегу Дуная, а напротив него расположен город Измаил, порты которого подвергаются российским ударам.

Минобороны Румынии выпустило заявление, в котором говорится, что недалеко от границы с Украиной найдена воронка от беспилотника. Ее нашли в лесу примерно в трех километрах к западу от Плауру.

В случае закрытия пункта „Виентули“ украинцы, приезжающие из третьих стран, смогут попасть в Россию только через аэропорт Шереметьево.

Высокопоставленные американские чиновники стали активнее призывать западные страны использовать замороженные активы ЦБ РФ для помощи Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По информации властей Белгородской области, при падении обломков дрона были фактически уничтожены два жилых дома, еще несколько домов и автомобилей получили повреждения.

По словам губернатора, одной из жертв падения обломков беспилотника стал маленький ребенок. „Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни“, — говорится в сообщении Гладкова.

Три человека погибли в результате падения обломков дрона на два жилых дома на окраине Белгорода, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Нам важно установить имя каждого погибшего, сохранить память о них и зафиксировать всех жертв российского удара. Помним. Не простим.

Все жертвы - местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все - гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений.

Как сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, общее число погибших составило 59 человек. 19 жертв были идентифицированы с помощью мобильных ДНК-лабораторий.

Криминалисты украинской полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября

В рамках визита Путин проведет переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Путин приехал в Кыргызстан. Это первая зарубежная поездка президента России после выдачи международного ордера на его арест

„Бьют как по позициям, так и по городу из всего что у них есть. Сотни обстрелов по позициям, десятки - по городу“, - сказал он в эфире телемарафона.

По оценкам российских властей, в банках западных стран заморожено около 300 миллиардов долларов ЦБ РФ. Большая часть из них - в Европе.

Сторонники использования замороженных российских активов для помощи Украины считают, что это правильно с „экономической и моральной точки зрения“. Так, профессор Гарвардского университета Ларри Саммерс заявил, что продолжение помощи Украине только за счет американских налогоплательщиков неизбежно приведет к сокращению расходов в других приоритетных областях, например, в области изменение климата.

В то же время американские чиновники уверены, что использование замороженных активов не заменит прямой поддержки от Вашингтона, поскольку потребуются месяцы или даже больше, чтобы эти деньги достигли Украины, пишет газета.

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что новое обострение на Ближнем Востоке не отразится на российско-украинской войне и на военной помощи Киеву, если „ситуация не затянется“.

Вот что он сказал в интервью „Украинской правде“:

Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы.

До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью. А дальше все будет зависеть от нас - как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас.

При этом глава военной разведки Украины полагает, что мир уже движется к глобальной войне.

„По совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но все они связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Так что я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне“, - сказал он.

Российские военные передавали палестинской группировке ХАМАС трофейное оружие из Украины.