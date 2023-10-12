Полиция ищет 13-летнюю девочку

Илене-Рената ушла из своего дома в поселке Румму 6 октября и до сих пор не вернулась. Девочка и раньше убегала из дома.

Ее телефон выключен, но она активна в социальных сетях.

Илене-Рената худощавого телосложения, ее рост - 162 см. У нее угольно-черные волосы средней длины, на лице разные сережки. Девочка носит небрежную одежду черного цвета.

Полиция проверила возможные места пребывания девочки, но до сих пор не нашла ее. Полиция просит всех, кто видел Илене-Ренату или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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