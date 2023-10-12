Новый сезон, старые проблемы: Кийбус продолжает мучиться от боли в ногах

Весной фигуристка Эва-Лотта Киибус начала подготовку к сезону практически с нуля. Годом ранее, после зимней Олимпиады в Пекине, ей сделали операцию, но возросшая нагрузка вызвала новые проблемы, и спортсменка не смогла добиться желаемого результата. Необходимо было полностью восстановиться, прежде чем снова серьезно тренироваться.

Оправившись от травмы, Кийбус, тренирующаяся в Нидерландах, с большим энтузиазмом приступила к занятиям. Совместно с хореографом Бенуа Ришо были подготовлены новые программы, а тренировочная нагрузка постоянно возрастала. К сожалению, судьба в очередной раз поставила на пути 20-летней спортсменки препятствие. Ей снова пришлось отказаться от льда на три недели.