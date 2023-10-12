12.10.2023, 15:09
Новый сезон, старые проблемы: Кийбус продолжает мучиться от боли в ногах
ФОТО: | Delfi Meedia
„Я хотела большего, чем то, на что была способна. Я перестаралась“, — говорит Эва-Лотта Кийбус о травме, которая сорвала подготовку к сезону.
Весной фигуристка Эва-Лотта Киибус начала подготовку к сезону практически с нуля. Годом ранее, после зимней Олимпиады в Пекине, ей сделали операцию, но возросшая нагрузка вызвала новые проблемы, и спортсменка не смогла добиться желаемого результата. Необходимо было полностью восстановиться, прежде чем снова серьезно тренироваться.