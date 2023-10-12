Зимние виды
12.10.2023, 15:09

Новый сезон, старые проблемы: Кийбус продолжает мучиться от боли в ногах

 
Эва-Лотта Кийбус
Эва-Лотта Кийбус
ФОТО: Krõõt Tarkmeel | Delfi Meedia

„Я хотела большего, чем то, на что была способна. Я перестаралась“, — говорит Эва-Лотта Кийбус о травме, которая сорвала подготовку к сезону.

Весной фигуристка Эва-Лотта Киибус начала подготовку к сезону практически с нуля. Годом ранее, после зимней Олимпиады в Пекине, ей сделали операцию, но возросшая нагрузка вызвала новые проблемы, и спортсменка не смогла добиться желаемого результата. Необходимо было полностью восстановиться, прежде чем снова серьезно тренироваться.

Оправившись от травмы, Кийбус, тренирующаяся в Нидерландах, с большим энтузиазмом приступила к занятиям. Совместно с хореографом Бенуа Ришо были подготовлены новые программы, а тренировочная нагрузка постоянно возрастала. К сожалению, судьба в очередной раз поставила на пути 20-летней спортсменки препятствие. Ей снова пришлось отказаться от льда на три недели.

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