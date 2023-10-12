Юные норвежские лыжницы бунтуют против „уравниловки“ с мужчинами и жалуются на расстройство пищевого поведения

Революционное изменение во многом — заслуга шведок. Они лоббировали тему равенства больше остальных, когда о ней впервые заговорил глава комитета по лыжным гонкам FIS Вегард Ульванг, пишет Sport24.

Эбба Андерссон: „Здорово, что наш вид спорта стал более равноправным, и FIS осмеливается пойти на этот шаг. Но, мы остаемся привязаны к трем определенным дистанциям, одну из которых (50 км) пробежим лишь один раз в сезоне Кубка мира. Немного грустно, что исчезли 15 и 30 км. Мы могли бы иметь большее разнообразие“.

Фрида Карлссон: „Странно, что парни бегут дистанцию в два раза длиннее, например, в скиатлоне. Это почти что оскорбительно“.

Линн Сван: „В футболе и женщины, и мужчины играют 90 минут плюс овертайм. То же самое в других видах спорта. Не вижу причин, чтобы так же не было и в лыжных гонках. То, что у нас дистанции короче, чем у парней, — консервативная традиция“.

Во многих других странах идея показалась странной.

„Большинство хотело оставить все как есть. Поэтому нас спросили, но не услышали. В то же время интересно, что появляется что-то новое. Возможно, будет здорово. Но мне не кажется, что марафон на 50 км вызовет интерес“, — заявляла Тириль Венг.

Перед стартом нового сезона тема с уравниванием дистанций всплыла вновь. Бунт подняли юные норвежские лыжницы, которые еще не были на крупных стартах. Они призывают отказаться от нововведений. Девушки написали письмо с просьбой в Норвежскую лыжную ассоциацию. Пока они призывают к здравому смыслу свое руководство.

„За последние несколько лет пролился свет на связь между чрезмерно жесткими профилями трасс и расстройствами пищевого поведения при катании на лыжах.

Поэтому Ассоциация лыжного спорта не должна копировать международные решения о равных дистанциях для мужчин и женщин. Особенно проблематично это становится для 17-летних девушек, многие из которых переживают трудный период. Мы считаем, что лыжная ассоциация должна подумать об этом“, — пишут они в письме.