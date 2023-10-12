Юные норвежские лыжницы бунтуют против „уравниловки“ с мужчинами и жалуются на расстройство пищевого поведения(1)
В прошлом сезоне лыжники на Кубке мира впервые пробежали гонки в равных условиях. Вместо 10, 15 и 30 км у женщин и 15, 30 и 50 км у мужчин создали единый формат — 10, 20 и 50 км. Споры на эту тему возникали и до принятия решение и после, и даже сейчас.
Революционное изменение во многом — заслуга шведок. Они лоббировали тему равенства больше остальных, когда о ней впервые заговорил глава комитета по лыжным гонкам FIS Вегард Ульванг, пишет Sport24.
Эбба Андерссон: „Здорово, что наш вид спорта стал более равноправным, и FIS осмеливается пойти на этот шаг. Но, мы остаемся привязаны к трем определенным дистанциям, одну из которых (50 км) пробежим лишь один раз в сезоне Кубка мира. Немного грустно, что исчезли 15 и 30 км. Мы могли бы иметь большее разнообразие“.
Фрида Карлссон: „Странно, что парни бегут дистанцию в два раза длиннее, например, в скиатлоне. Это почти что оскорбительно“.
Линн Сван: „В футболе и женщины, и мужчины играют 90 минут плюс овертайм. То же самое в других видах спорта. Не вижу причин, чтобы так же не было и в лыжных гонках. То, что у нас дистанции короче, чем у парней, — консервативная традиция“.
Во многих других странах идея показалась странной.
„Большинство хотело оставить все как есть. Поэтому нас спросили, но не услышали. В то же время интересно, что появляется что-то новое. Возможно, будет здорово. Но мне не кажется, что марафон на 50 км вызовет интерес“, — заявляла Тириль Венг.
Перед стартом нового сезона тема с уравниванием дистанций всплыла вновь. Бунт подняли юные норвежские лыжницы, которые еще не были на крупных стартах. Они призывают отказаться от нововведений. Девушки написали письмо с просьбой в Норвежскую лыжную ассоциацию. Пока они призывают к здравому смыслу свое руководство.
„За последние несколько лет пролился свет на связь между чрезмерно жесткими профилями трасс и расстройствами пищевого поведения при катании на лыжах.
Поэтому Ассоциация лыжного спорта не должна копировать международные решения о равных дистанциях для мужчин и женщин. Особенно проблематично это становится для 17-летних девушек, многие из которых переживают трудный период. Мы считаем, что лыжная ассоциация должна подумать об этом“, — пишут они в письме.
Девушки утверждают, что лыжницам приходится бороться с тяжелыми трассами, прибегая к похудению, которое влечет за собой расстройство пищевого поведения. Они зачастую не видят другого выхода, потому что ассоциация не предлагает никакого разнообразия (говорят, что трассы заточены под универсалов). Спортсменки считают, что их подводят, давая пустые обещания, а также закрывают глаза на проблему.
„Мы почувствовали, что нас не услышали. Мы снова и снова слышим, что они говорят, что собираются что-то сделать, но ничего не видим.
Мы не против сложного рельефа. Но это ненормально, когда такой профиль почти в каждой гонке на норвежских стартах“, — объясняет VG Мина Моланд.
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