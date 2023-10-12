Уволенный из эстонского клуба сербский тренер продолжает пиарить Путина и ждёт работу в России

Если в интервью корреспонденту RusDelfi Йованович извинялся за свой поступок и не хотел больше комментировать происходящее более подробно, то российским СМИ он сказал, что не видит ничего плохого в поддержке президента страны-агрессора, которая развязала войну против Украины: „Я просто сказал то, что чувствовал и хотел сказать. Поздравил Владимира Путина с днем ​​рождения. Да, для меня сейчас он лучший человек на свете. Он борется за свободу. Борется не только за Россию, но и за всех нас. Многие сербы сейчас на стороне россиян в Донбассе и пытаются помочь“, — сказал Йованович российскому изданию Sport24.

От Йовановича также досталось и хорватам с албанцами, которые, по его словам, устраивают беспорядки на спортивных состязаниях, и даже его собственным соотечественникам. „Конечно, в Сербии есть люди, которые думают, что НАТО — наше будущее. Их меньше 20%, но никто их не притесняет. Это называется демократия. Никто не хочет конфликтов. Думаю, у русских и украинцев такая же тесная связь, как у сербов и черногорцев. Политика разрушает отношения между народами, но не должна разрушать спорт. Я же хочу наслаждаться жизнью, работать и быть счастливым“, — сказал он. Такой тезис, как правило, используют те, кто оправдывает войну на Украине.

В понедельник клуб „СМСраха“ прекратил сотрудничество с главным тренером. Руководитель клуба Андрей Головин заявил RusDelfi, что серб серьезно подвел клуб и игроков, а сам тренер не ожидал такой реакции.

„Он много-много раз извинился, он никак не ожидал, что реакция может быть настолько жесткой. Он не настолько погружен в политическую реальность, он просто не понимал, к каким последствиям могут привести его действия, — заявил Головин. — По договоренности с ним, так как он стал виновником расторжения контракта, он получит свою зарплату за сентябрь, которую он отработал, и на этом все. Никаких дополнительных компенсаций не будет“.