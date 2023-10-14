ЖУТКИЕ КАДРЫ | „Блохи прыгали по всей клинике, животные испражнялись глистами“: столичный ветеринар в шоке от состояния кошек, поступивших из Нарвского приюта

Таллиннский ветеринар Юлия Кухта была в шоке, когда к ней в клинику начали поступать кошки из нарвского приюта NarvaKassiTuba. Расстроенная женщина связалась с RusDelfi и сказала, что написала письмо в ветеринарный отдел Сельскохозяйственного и продовольственного департамента. Ветеринарный врач говорит, что ей даже пришла в голову мысль сообщить о происходящем в Нарву в полицию.