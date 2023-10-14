ЖУТКИЕ КАДРЫ | „Блохи прыгали по всей клинике, животные испражнялись глистами“: столичный ветеринар в шоке от состояния кошек, поступивших из Нарвского приюта(22)
Таллиннский ветеринар Юлия Кухта была в шоке, когда к ней в клинику начали поступать кошки из нарвского приюта NarvaKassiTuba. Расстроенная женщина связалась с RusDelfi и сказала, что написала письмо в ветеринарный отдел Сельскохозяйственного и продовольственного департамента. Ветеринарный врач говорит, что ей даже пришла в голову мысль сообщить о происходящем в Нарву в полицию.
Кошек привезли неравнодушные зоозащитники и волонтеры, которые обеспокоены тем, что происходит в приюте Narva Kassituba.
„Я написала в департамент, что кошки прибыли в клинику на прием для проведения клинического осмотра и, при необходимости, операций по стерилизации и кастрации. Я работаю с некоммерческими организациями уже 20 лет, но кошек в подобном состоянии я не видела давно!“ - не скрывает возмущения ветврач.
По словам ветеринара, тусклая шерсть кошек была испачкана фекальными массами из-за сильной диареи, тело полно блох и блошиных экскрементов (1-2 блохи на 1 см2). „Кошки очень худые и рахитичные, слизистые бледные, в ушах грязь, глаза затекшие, выделения как из носа, так и из глаз, живот при пальпации вздут, в желудке газы, обезвоженность организма составляет 10%“, - говорится в письме, отправленном в департамент.