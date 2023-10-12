Одна из лучших футболисток Эстонии вступила в пророссийскую политическую партию

Признанная в 2006 году лучшей футболисткой Эстонии, Пайо 40 раз выходила в составе сборной Эстонии и в общей сложности забила 19 голов.

За свою клубную карьеру Пайо представлял такие клубы, как „Ээсти Няйтусед“, „Аякс“, таллиннский „Калев“, „Левадия“ и „Лоотус“ из Пылва. Футболистка завершила карьеру в 2016 году.

С 2016 года Аве Пайо была членом Партии народного единства (ПНЕ), которая в скоре была ликвидирована. Во вторник, 10 октября, экс-футболист стала членом политической партии „Коос/Вместе“.

Аве Пайо также сделала пожертвование в пользу своей новой политической партии - в августе бывшая футболистка перевела на ее счет 50 евро.

Лидером партии „Коос/Вместе“ является Айво Петерсон, который на последних выборах в Рийгикогу баллотировался в списке ОЛПЭ в Ида-Вирумаа и получил там 3968 голосов. Этого не хватило, чтобы попасть в парламент.

10 марта этого года Петерсон был задержан сотрудниками КАПО по подозрению в создании связей, направленных против Эстонской Республики, а 7 сентября государственная прокуратура направила его уголовное дело в суд.

Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных инструкций из РФ, вели ненасильственную деятельность, направленную против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики.

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