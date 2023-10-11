ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (595-й день) | Бельгия передаст Украине 1,7 миллиарда евро налогов, полученных с доходов от замороженных активов РФ
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Министерство обороны России утверждает, что с начала дня армия РФ сбила над Брянской областью пять украинских беспилотников.
Российские военные пишут, что один дрон был сбит около 17.00, другой в 15:30 по московскому времени, еще один — около 10:00, а до этого, в течение ночи, — еще два.
Великобритания вместе с союзниками направит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 100 миллионов фунтов стерлингов (около 116 млн евро), заявил британский министр обороны Грант Шэппс. В пресс-релизе британского Министерства обороны отмечают, что для заключения контрактов на поставки оборудования, которое войдет в пакет помощи, привлекают средства из Международного фонда для Украины, который, помимо Британии, финансируют также Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и Литва. В частности, в новый „военный пакет“ включат средства разминирования, средства для наведения мостов через реки и траншеи, а также тяжелые инженерные машины для разрушения невзрывоопасных препятствий.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Он впервые после начала российской агрессии посетил штаб-квартиру НАТО. 11 октября, в городе открывается встреча министров обороны альянса. В рамках нее состоятся заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину, а также заседание Совета Украина-НАТО.
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в начале 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат „Рамштайн“) в Брюсселе. „Рад сообщить, что США выделяют в последнем пакете оборонной поддержки для Украины 200 миллионов долларов“, - сказал он. По словам Остина, новый пакет включает боеприпасы для систем ПВО, ракетные, артиллерийские и высокоточные авиационные боеприпасы, а также вооружение для противодействия российским дронам.
Президент Финляндии Саули Нийнистё в среду одобрил предложение правительства об отправке Украине нового пакета военной помощи стоимостью 95 млн евро. Как отмечает пресс-служба финского правительства, это уже 19-й пакет помощи Украине, а общий объем этой помощи от Финляндии достиг 1,4 миллиарда евро.
Сотрудники Службы безопасности Украины „по горячим следам“ установила личности двух информаторов, которые скорректировали удар российской ракетой „Искандер-М“ по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области 5 октября. Об этом сообщает Telegram-канал СБУ. Наводчиками оказались двое местных жителей: 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Оба до июля 2022 года служили в местной полиции. Как выяснилось, еще во время оккупации поселка военными силами РФ оба мужчины согласилась на сотрудничество с россиянами и получили „должности“ в рядах оккупационного „управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области“, утверждают в СБУ. Перед самым освобождением региона украинскими военными оба брата бежали в Россию. В результате ракетной атаки на село Гроза погибло 53 человека, среди них - 6-летний мальчик.
Бельгия - первая страна, которая начала использовать замороженные российские активы в пользу Украины, сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро на совместной с президентом Украины Зеленским пресс-конференции в Брюсселе.
Все налоги с прибыли с российских активов - около 1,7 млрд евро - пойдут на военную помощь и восстановление Украины. Сами активы РФ в Бельгии и прибыль с них остаются неприкосновенными, поскольку, в отличие от налогов, не находятся в ведении бельгийских властей.
В Украине потенциально заминированными являются 30% территорий страны, поэтому разминирование станет глобальным проектом и инвестицией в безопасность Европы. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на Международной конференции доноров по вопросам разминирования Украины, которая проходит в Загребе. Речь идет о „174 тысячах кв. км, это как три площади Хорватии“, уточнил он. „Уже 40 стран и партнерских организаций согласились направить около 300 млн долларов на спецтехнику и другие цели“, - отметил Шмыгаль.
Дания планирует отправить первые истребители F-16 в Украину весной 2024 года, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен перед встречей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 11 октября, сообщает датский информресурс ВТ. „Мы рассчитываем, что сможем передать первую партию боевых самолетов Украине в марте-апреле“, - сказал Поульсен. Бельгия сегодня сообщила, что в рамках военной помощи передаст Украине „несколько“ F-16, но только в 2025 году.
Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с заявлением о нарушении Конвенции о международной гражданской авиации 37 странами, включая США, Великобританию, Канаду и все страны Евросоюза, сообщил в среду МИД России. В Москве нарушением конвенции называют санкции, введенные западными странами с начала полномасштабного вторжения в Украину, которые российский МИД называет „неправомерными односторонними ограничительными мерами“.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов во второй раз баллотироваться на пост президента Украины, если к моменту выборов не закончится война с Россией. Следующие президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году, однако по украинским законам, такое голосование нельзя проводить во время военного положения.
„Если бы война продолжалась — да, если бы война закончилась — нет. Я не могу убежать во время войны“, — сказал Зеленский в интервью румынскому изданию Digi24.ro (цитата по „Украинской правде“).
В ответ на вопрос о дате, когда закончится война, Зеленский заявил: „Я не могу вам назвать точную дату, я думаю, что никто [не сможет]. Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю, когда, но я также не могу вам этого сказать“.
Три человека погибли при российском обстреле Никополя Днепропетровской области, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, погибшие — сотрудники гимназии, разрушенной при ударе.
Еще двое мужчин пострадали, уточнил глава военной администрации области Сергей Лысак. Под завалам учебного заведения могут находиться еще люди. Спасательная операция продолжается.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В течение суток войска РФ нанесли один ракетный и 36 авиационных ударов, совершили более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Произошло 72 боевых столкновения. На купянском направлении ВСУ отразили три атаки противника возле Синьковки и пять атак неподалеку от Ивановки Харьковской области.
На лиманском направлении украинские военные отбили восемь атак россиян в районе Макеевки Луганской области и еще четыре в районах Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области.
На бахмутском направлении войска РФ трижды пытались атаковать в районе Андреевки Донецкой области. Все атаки отражены.
На авдеевском направлении ВСУ держат оборону, отразили 10 атак противника в районе Авдеевки и еще восемь атак восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области. Армия России нанесла более 10 авиационных ударов в районе Авдеевки.
На марьинском направлении ВСУ отразили восемь атак в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, на шахтерском направлении отбили атаки южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.
В то же время ВСУ продолжают наступление на мелитопольском и бахмутском направлениях.
Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств, склад боеприпасов и радиолокационную станцию россиян.
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