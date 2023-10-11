ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (595-й день) | Бельгия передаст Украине 1,7 миллиарда евро налогов, полученных с доходов от замороженных активов РФ

Президент Финляндии Саули Нийнистё в среду одобрил предложение правительства об отправке Украине нового пакета военной помощи стоимостью 95 млн евро. Как отмечает пресс-служба финского правительства, это уже 19-й пакет помощи Украине, а общий объем этой помощи от Финляндии достиг 1,4 миллиарда евро.

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в начале 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат „Рамштайн“) в Брюсселе. „Рад сообщить, что США выделяют в последнем пакете оборонной поддержки для Украины 200 миллионов долларов“, - сказал он. По словам Остина, новый пакет включает боеприпасы для систем ПВО, ракетные, артиллерийские и высокоточные авиационные боеприпасы, а также вооружение для противодействия российским дронам.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Он впервые после начала российской агрессии посетил штаб-квартиру НАТО. 11 октября, в городе открывается встреча министров обороны альянса. В рамках нее состоятся заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину, а также заседание Совета Украина-НАТО.

Великобритания вместе с союзниками направит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 100 миллионов фунтов стерлингов (около 116 млн евро), заявил британский министр обороны Грант Шэппс. В пресс-релизе британского Министерства обороны отмечают, что для заключения контрактов на поставки оборудования, которое войдет в пакет помощи, привлекают средства из Международного фонда для Украины, который, помимо Британии, финансируют также Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и Литва. В частности, в новый „военный пакет“ включат средства разминирования, средства для наведения мостов через реки и траншеи, а также тяжелые инженерные машины для разрушения невзрывоопасных препятствий.

Российские военные пишут, что один дрон был сбит около 17.00, другой в 15:30 по московскому времени, еще один — около 10:00, а до этого, в течение ночи, — еще два.

Сотрудники Службы безопасности Украины „по горячим следам“ установила личности двух информаторов, которые скорректировали удар российской ракетой „Искандер-М“ по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области 5 октября. Об этом сообщает Telegram-канал СБУ. Наводчиками оказались двое местных жителей: 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Оба до июля 2022 года служили в местной полиции. Как выяснилось, еще во время оккупации поселка военными силами РФ оба мужчины согласилась на сотрудничество с россиянами и получили „должности“ в рядах оккупационного „управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области“, утверждают в СБУ. Перед самым освобождением региона украинскими военными оба брата бежали в Россию. В результате ракетной атаки на село Гроза погибло 53 человека, среди них - 6-летний мальчик.

Бельгия - первая страна, которая начала использовать замороженные российские активы в пользу Украины, сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро на совместной с президентом Украины Зеленским пресс-конференции в Брюсселе.

Все налоги с прибыли с российских активов - около 1,7 млрд евро - пойдут на военную помощь и восстановление Украины. Сами активы РФ в Бельгии и прибыль с них остаются неприкосновенными, поскольку, в отличие от налогов, не находятся в ведении бельгийских властей.

В Украине потенциально заминированными являются 30% территорий страны, поэтому разминирование станет глобальным проектом и инвестицией в безопасность Европы. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на Международной конференции доноров по вопросам разминирования Украины, которая проходит в Загребе. Речь идет о „174 тысячах кв. км, это как три площади Хорватии“, уточнил он. „Уже 40 стран и партнерских организаций согласились направить около 300 млн долларов на спецтехнику и другие цели“, - отметил Шмыгаль.