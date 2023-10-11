Автодилеры: автоналог вводят для пополнения бюджета, и это лицемерие! Задумываться о смене машины нужно уже сейчас(8)
По мнению продавцов автомобилей, автоналог в его нынешнем виде не будет выполнять своей цели. Недостатков несколько.
По словам руководителя AS Mariine Auto Тоомаса Саарелайда, целью автомобильного налога должна быть безопасность дорожного движения, улучшение дорожной инфраструктуры и ухода. „К сожалению, данный налог этого не поддерживает“, - говорит он.
К тому же планируемый налог благоволит тем, кто имеет подержанные или старые автомобили. „Новые автомобили обложены налогом по сравнению со старыми непропорционально высоко, и это не способствует обновлению автопарка Эстонии и сохранению окружающей среды“, - отмечает Саарелайд.
„Если государственная налоговая политика вынуждает человека покупать машину, которая не отвечает его потребностям, то в будущем это станет финансовой нагрузкой на другие госструктуры — спасателей, полицию, скорую помощь“, - приводит еще один довод Саарелайд.
И поясняет: в Эстонии четыре времени года и поэтому для эстоноземельцев неотъемлемой частью жизни стал полноприводный автомобиль. „Во время сильных зимних штормов государству на помощь помимо спецтехники Спасательного департамента приходят волонтеры на мощных внедорожниках и помогают попавшим в беду людям“, - отмечает директор AS Mariine Auto.
OÜ Catwees: введение автомобильного налога в нынешнем виде - лицемерно
Компания OÜ Catwees, по словам ее члена правления Андреса Антсова, последние два года продает только гибриды и электромобили Honda. Другого выбора у Honda в Европе больше и нет. То есть все клиенты компании выбирают бережливые и дружественные окружающей среде автомобили.
Как говорит Антсов, они поддержали бы автоналог, если бы он использовался для улучшения и развития инфраструктуры и был бы значительно меньше, чем сегодня планируется. „В данном случае, к сожалению, этот налог пойдет лишь на латание дыр в бюджете и не будет выполнять своей цели“, - говорит он и добавляет, что в контексте бережливого отношения к окружающей среде вводимый налог - лицемерный.
Elke: внедорожники заметно подорожают
По мнению исполнительного директора фирмы Elke Андо Раху, те, кто хочет приобрести новый автомобиль, должны начать думать о смене авто уже сейчас, чтобы не платить больше.
„Можно прогнозировать, что покупка внедорожника станет значительно дороже. Это создаст неравенство для людей и семей, живущих в сельской местности, которым необходим автомобиль повышенной проходимости для ежедневных поездок“, - говорит Раху.
Наряду с сокращением семейных пособий, повышением НДС и введением налога на автомобили, больше всего от налога на автомобили пострадают многодетные семьи в сельской местности, поскольку их потребность в более вместительном автомобиле очевидна, считает он.
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