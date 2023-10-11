Автодилеры: автоналог вводят для пополнения бюджета, и это лицемерие! Задумываться о смене машины нужно уже сейчас

По словам руководителя AS Mariine Auto Тоомаса Саарелайда, целью автомобильного налога должна быть безопасность дорожного движения, улучшение дорожной инфраструктуры и ухода. „К сожалению, данный налог этого не поддерживает“, - говорит он.

К тому же планируемый налог благоволит тем, кто имеет подержанные или старые автомобили. „Новые автомобили обложены налогом по сравнению со старыми непропорционально высоко, и это не способствует обновлению автопарка Эстонии и сохранению окружающей среды“, - отмечает Саарелайд.

„Если государственная налоговая политика вынуждает человека покупать машину, которая не отвечает его потребностям, то в будущем это станет финансовой нагрузкой на другие госструктуры — спасателей, полицию, скорую помощь“, - приводит еще один довод Саарелайд.

И поясняет: в Эстонии четыре времени года и поэтому для эстоноземельцев неотъемлемой частью жизни стал полноприводный автомобиль. „Во время сильных зимних штормов государству на помощь помимо спецтехники Спасательного департамента приходят волонтеры на мощных внедорожниках и помогают попавшим в беду людям“, - отмечает директор AS Mariine Auto.

OÜ Catwees: введение автомобильного налога в нынешнем виде - лицемерно

Компания OÜ Catwees, по словам ее члена правления Андреса Антсова, последние два года продает только гибриды и электромобили Honda. Другого выбора у Honda в Европе больше и нет. То есть все клиенты компании выбирают бережливые и дружественные окружающей среде автомобили.

Как говорит Антсов, они поддержали бы автоналог, если бы он использовался для улучшения и развития инфраструктуры и был бы значительно меньше, чем сегодня планируется. „В данном случае, к сожалению, этот налог пойдет лишь на латание дыр в бюджете и не будет выполнять своей цели“, - говорит он и добавляет, что в контексте бережливого отношения к окружающей среде вводимый налог - лицемерный.

Elke: внедорожники заметно подорожают