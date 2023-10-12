„Ужасный риск“. Можно ли испытывать ядерное оружие за 90 секунд до полуночи?

По окончании холодной войны в 1990-х годах последние испытания провели Великобритания (в 1991 году), США (в 1992-м), Франция и Китай (в 1996-м). Россия ядерных испытаний не проводила.

В 1990 году Советский Союз предложил установить мораторий на ядерные испытания. Этот мораторий был согласован с Великобританией и США, и его де-факто стараются соблюдать государства, обладающие ядерным оружием.

Этот договор не подписали владеющие ядерным оружием КНДР, Индия и Пакистан. А Египет, Израиль, Иран, Китай и США не ратифицировали его. Без подписания и ратификации в этих странах он не может вступить в силу.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был заключен в 1996 году. Его подписали 186 стран и 178 из них — ратифицировали.

Символические Часы судного дня - проект ядерных ученых Чикагского университета, предупреждающий об опасности ядерного апокалипсиса, сейчас показывают 90 секунд до полуночи, то есть мир как никогда близок к ядерной войне.

Тем не менее сама ядерная риторика российского руководства и прокремлевских пропагандистов звучит особенно в условиях, когда в Европе уже идет большая война, а еще одна может начаться на Ближнем Востоке.

Договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали несколько ключевых стран, владеющих ядерным оружием, включая США, а еще несколько даже не подписали.

Об этом говорят и представители российских властей. „Мы отзываем ратификацию, то есть балансируем свой статус таким образом, как это на протяжении долгих десятилетий практикуется в США: они имеют доступ ко всем данным международной системы мониторинга, они участвуют в работе в профильных форматах, потому что они подписали, но не ратифицировали. То же самое будет происходить и с нами“, — сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Госдуме.

Этот шаг не означает, что Россия немедленно начнет ядерные испытания.

Отозвать ратификацию предложил 5 октября Владимир Путин. Вероятность того, что Госдума откажется делать то, что ей предложил президент России, невелика, и поэтому, если Путин не передумает, ратификацию можно считать де-факто отозванной.

Поскольку речь идет о носителях, а не ядерных боеголовках, то можно предположить, что президент России говорил именно об испытательных пусках ракет со „специальным боезарядом“, который означает ядерную боевую часть — это следует из контекста данного фрагмента выступления.

„Как правило, специалисты говорят, что это новое оружие и нужно убедиться в том, что специальный боезаряд будет работать без сбоев, и надо проводить испытания. Я сейчас не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить испытания“, — продолжил он.

„Проведено последнее успешное испытание „Буревестника“ — крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над „Сарматом“, над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже просто чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. Мы сделаем это в ближайшее время“, — сказал президент России.

Президент России в своем выступлении на заседании дискуссионного клуба „Валдай“ 5 октября говорил о возможности отзыва ратификации ДВЗЯИ в контексте испытаний новых носителей — МБР „Сармат“ и крылатой ракеты „Буревестник“. То есть речь шла не о совершенствовании ядерных боеголовок, а о проверке новых носителей ядерного оружия вместе со „специальным боезарядом“.

Этот документ действует до сих пор.

Впоследствии к нему присоединились еще 128 государств. 10 из них подписали договор, но не ратифицировали его. Среди не подписавших две страны с ядерным оружием — Франция и КНДР.

Этот договор не запрещал проводить испытания под землей, то есть не был всеобъемлющим.

Задолго до этих событий, в 1963 году, Советский Союз, Великобритания и США подписали еще один документ — Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой.

Тем не менее, как говорится на сайте ООН, между 1998 и 2016 годами было проведено десять ядерных испытаний: по два — Индией и Пакистаном и шесть — КНДР. Эти тесты считаются уже нарушением моратория.

Начав полномасштабное вторжение в Украину, Россия оказалась в международной изоляции, однако эта блокада не стала полной. Торговлю и даже военно-техническое сотрудничество с Россией продолжают такие крупные государства, как Китай и Индия.

Однако страх перед применением ядерного оружия в мире тоже очень велик, а его испытания — шаг по направлению к этому.

Скорее всего, сторонники проведения испытательных взрывов есть во многих странах — специалисты, которые разрабатывают ядерные боеголовки, должны хотеть проверить работу своих изделий на практике. Судя по словам Путина, его явно просят об этом: „я слышу уже призывы, допустим, начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям“.

„Если мы, американцы, отчасти англичане с французами, вполне себе уверены, как работают наши ядерные взрывные устройства, исходя из огромного опыта практических испытаний. Китайцы тоже более-менее. А если взять, например, Индию и Пакистан, то там уже вопросов гораздо больше. У них гораздо больше сомнений, и в индийской прессе регулярно появляются статьи, что надо бы что-нибудь испытать. Если кто-то из великих стран, из ядерных сверхдержав эту дверцу приоткроет, то в эту дверцу устремятся все остальные желающие. По той же самой логике: если одним можно, то и другим можно“, — сказал он.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович рассказал в эфире радиостанции „Говорит Москва“, что следом за Россией подземные испытания могут начать проводить другие страны.

Технически возможность проведения подземных испытаний у России есть. По данным ООН, только Франция закрыла и демонтировала все свои полигоны для проведения испытаний ядерного вооружения в 1990-х годах, став единственным ядерным государством, которое на сегодняшний день это сделало.

Подземные же испытания фактически ничто не запрещает, кроме моратория, так как ДВЗЯИ так и не вступил в силу.

Но такое испытание нарушило бы уже договор 1963 года. Поскольку о денонсации этого договора речь не идет, скорее всего, такие испытания Россия проводить не станет.

Боеголовку можно испытать под землей, но „это новое оружие“ — ракеты — нужно запускать в воздух.

Он заявил, что Минобороны и Росатом теперь должны обеспечить готовность к ним. При этом он пообещал, что „первыми, мы, разумеется, делать это не будем“. „Но если США испытают, мы тоже испытаем“, — сказал тогда российский президент.

Тогда же, объявив о приостановлении действия СНВ, российский президент заговорил и о возобновлении ядерных испытаний.

В феврале 2023 года Россия приостановила действие главного документа в этой системе — Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

В 2020 году США вышли из Договора об открытом небе.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В 2015 году Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

В 2002 году США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

Это были двусторонние соглашения, которые регулировали отношения России и США, однако они оказывали сильное влияние на общую стабилизацию международной обстановки.

В последние десятилетия многие из этих договоров перестали существовать по инициативе США, России или вследствие изменения баланса сил в различных регионах мира.

Хотя ДВЗЯИ не действует, такой демонстративный шаг Москвы как отказ о ратификации, ослабит и без того разбалансированную мировую стратегическую стабильность. Долгое время она основывалась на системе международных договоров, сформировавшейся в конце холодной войны.

Ядерная война пугает всех, а учитывая, что в мире появляются новые очаги нестабильности, опасность применения такого оружия становится все более реальной.

В случае же, если Россия откроет ядерный ящик Пандоры, спровоцировав серию взрывов, то это может сильно испортить отношение к ней со стороны тех государств, которые не перестали с ней сотрудничать.

Китай и Индия воздержались во время голосования в ООН с призывом вывести российские войска из Украины, а саммит Большой двадцатки, который проходил в Дели, принял довольно мягкую резолюцию по отношению к войне.

В Россию завозят и товары из западных стран, включая товары двойного назначения. Обычно это происходит через серые схемы с использованием цепочек посредников в разных странах.

В заявлении ученого совета, сопровождающем это решение, говорится: „Война России против Украины подняла серьезные вопросы о том, как взаимодействуют государства, размывая нормы международного поведения, лежащие в основе успешного реагирования на различные глобальные риски. И что хуже всего, плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта — случайность, намерение или просчет — это ужасный риск“.

Эти часы — проект Чикагского университета „Бюллетень ученых-атомщиков“, который демонстрирует состояние стратегической стабильности в мире. Полночь на них символизирует начало ядерной войны.

После начала полномасштабного вторжения в Украину символические Часы Судного дня были переведены вперед — сейчас на них 90 секунд до полуночи.

Тот факт, что одно из этих государств — Россия — начало большую войну, уже сильно нарушило эту стабильность. Еще более нестабильным мир стал после нападения ХАМАС на Израиль, который также владеет ядерным оружием.

А „стратегическая стабильность“, в свою очередь, — это то состояние, в котором мир пребывает уже много десятков лет: отсутствие открытых военных конфликтов между государствами с крупнейшими ядерными арсеналами.

Одно из основных качеств ядерного оружия — отсутствие необходимости его применения. Оно обеспечивает безопасность не применением, а самой только угрозой, возможностью его использования. Это и есть „ядерное сдерживание“ — принцип, который лежит в основе стратегической стабильности.

За время действия моратория мировое сообщество успело привыкнуть к тому, что такое страшное оружие больше не используется даже в тестовом режиме.

Почему это важно — не испытывать ядерное оружие?

Но самое его существование и незыблемость как раз указывают на то, с каким опасением в мире относятся к ядерному оружию, его применению и испытаниям.

Одним из оставшихся крупных международных (не двусторонних) соглашений, который стабилизирует международную обстановку, является Договор о нераспространении ядерного оружия. Это, пожалуй, самый важный документ, который удерживает мир от гонки ядерных вооружений и в конце концов от применения ядерного оружия.

Вот что говорится о нем на сайте Министерства обороны России: „При наземном и низком воздушном взрывах действие ЭМИ отмечается на расстоянии нескольких километров от центра взрыва, при высотном — до нескольких сотен километров“. То есть для того, чтобы вывести из строя электронику по всему миру, надо будет устроить очень много ядерных взрывов, которые уничтожат человеческую цивилизацию.

Всерьез относиться к такому высказыванию сложно. Электромагнитный импульс действительно является одним из поражающих факторов при ядерном взрыве, но его воздействие ограничено.

Одним из самых резонансных за последнее время стало высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая в своем телеграм-канале предложила взорвать в небе над Сибирью ядерную бомбу, чтобы оставить мир без средств связи и вывести из строя все спутники на земной орбите.

В июне широкий резонанс вызвала статья прокремлевского политолога Сергея Караганова „Тяжкое, но необходимое решение“ в журнале „Россия в глобальной политике“. Тем самым тяжким решением, к принятию которого он призывал, было применение тактического ядерного оружия.

Еще больше об этом говорили российские пропагандисты. Угрозы применить ядерное оружие звучат в телепередачах и интернете.

В этом высказывании не было никакой новой информации — это фактически изложение российской ядерной доктрины. Однако когда об этом говорит руководитель страны с одним из самых больших ядерных арсеналов, это можно воспринимать как угрозу, тем более что высказывание было облечено в такую форму.

В 2018 году президент заявил, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на удар по российской территории. Именно тогда он произнес слова: „Мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут“.

Владимир Путин говорил о возможности применения ядерного оружия еще до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

При этом символический перевод часов состоялся еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Это действительно так. Поскольку угроза применения — главное свойство ядерного оружия, то само напоминание о такой возможности не может не дестабилизировать обстановку в мире.

Хотя оба этих действия были скорее демонстрацией, чем реальной угрозой, они обострили международную обстановку — даже когда речь идет о тактическом ядерном оружии, его применения опасаются во всем мире.

Перемещение при этом не означало передачу — авиационные боеприпасы технически невозможно применять без санкции Москвы.

„Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие“, — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы „Москва. Кремль. Путин“.

Это был настолько откровенно слабый повод, что Путин и сам признался, что давно готовился к этому перемещению.

Поводом для этого послужили объявленные планы о поставках Украине бронебойных снарядов с сердечниками из обедненного урана для танков Challenger 2.

Второе действие в отношении ядерного оружия, правда, не стратегического, а тактического, Владимир Путин совершил в марте 2023 года. Он приказал перенести на территорию Беларуси часть тактических ядерных боеприпасов.

Стратегические ядерные силы всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Возможно, такой демонстративный перевод их в „особое“ состояние был скорее неким сигналом для западных стран, нежели усилением режима боевого дежурства.

28 февраля, спустя четыре дня после начала вторжения в Украину, Путин объявил, что переводит силы сдерживания „в режим особого боевого дежурства“.

Как минимум дважды с начала вторжения в Украину Путин переходил от слов к делу, меняя не только информационный фон вокруг российского ядерного арсенала, но и его конфигурацию.

Ядерная риторика, которая регулярно появляется в выступлениях пропагандистов и периодически — в высказываниях руководителей российского государства, подкрепляется действиями.

Высказывание одного из ведущих российских пропагандистов настолько остро восприняли в СМИ и соцсетях, что его даже прокомментировали в Кремле. „Маргарита Симоньян не работает в органах власти, ее заявления не всегда отражают официальную позицию Москвы“, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

„Сармат“ и „Буревестник“

Третьим действием, которое также имеет отношение к ядерному арсеналу России, стала разработка и испытания носителей ядерного оружия — тех самых ракет „Буревестник“ и „Сармат“, о которых Путин говорил 5 октября.

Испытание „Буревестника“ с ядерной установкой, о котором говорил Путин, не было подтверждено независимыми наблюдателями, но о его подготовке писала международная пресса.

О том, что изделие „Буревестник“ может быть испытано на полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля, в начале октября сообщала американская газета New York Times, а в сентябре — норвежское издание Barents Observer.

В норвежской публикации говорилось о том, что работы на полигоне были замечены еще в августе.

На Западе за этим российским проектом следят особенно пристально, поскольку заявленные характеристики ракеты „Буревестник“ делают ее очень опасным оружием. В отличие от баллистических межконтинентальных ракет это крылатая ракета, отследить которую в полете довольно трудно.

Но „Буревестник“ опасен не только этим.

Ракета оснащена ядерной энергетической установкой. Точных данных о ее устройстве нет, но, по одной из версий, это может быть прямоточный воздушно-реактивный двигатель, работающий на атомной энергии.

Ядерная энергетическая установка позволяет ракете находиться в воздухе очень долгое время, а ее дальность может составлять десятки тысяч километров.

Однако побочным негативным эффектом такого двигателя является выброс в атмосферу небольшого количества радиоактивных частиц в течение всего времени его работы. Это довольно „грязный“ двигатель.

Вторая проблема заключается в безопасности самих испытаний. В случае аварии может произойти радиоактивное загрязнение.

Эксперты считают, что неудачные испытания „Буревестника“ 8 августа 2019 года могли быть причиной гибели пятерых сотрудников „Росатома“. Россия объяснила аварию испытаниями ракетного двигателя, в котором был небольшой радиоактивный источник питания.

Как бы то ни было, сама возможность испытаний ракеты с ядерной силовой установкой без ядерной боеголовки уже тревожит мировое сообщество.

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