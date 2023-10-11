Баскетбол
11.10.2023, 18:20

СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Виймси“, одержавший свою первую победу, сыграет с латвийским клубом

 
Viimsi tagamängija Stefan Vaaks.
Viimsi tagamängija Stefan Vaaks.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В эстоно-латвийская баскетбольной лиге Paf „Виймси“ сыграет дома с латвийским клубом „Огре“. Начало матча в 19:30.

Пока баскетболисты из клуба „Виймси“ в четырех матчах одержали только одну победу. В воскресенье им удалось обыграть таллиннский „Калев“ со счетом 69:56. В активе „Огре“ одна победа и два поражения. В субботу клуб „Огре“ обыграл команду „Латвийского университета“, а до этого он проиграл и „Авису Утилитасу“ (Рапла), и рижскому ВЭФу.

Главный тренер „Виймси“ Валдо Липс перед игрой: „Для нашей команды это будет очень трудная игра. У соперника — опытные и сильные игроки. Мы должны быть готовы к игре физически не допускать глупых ошибок, потому что баскетболисты „Огре“ ими обязательно сразу воспользуются“.

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