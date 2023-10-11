Госсуд отменил разрешение на строительство завода по производству сланцевого масла в Ида-Вирумаа

Компания Enefit Power AS (в то время она называлась Enefit Energiatootmine AS) подала 18 ноября 2019 года в горуправу Нарва-Йыэсуу (Ида-Вирумаа) ходатайство о разрешении на строительство в Аувере завода по производству сланцевого масла, которое горуправа и выдала 27 марта 2020 года.

Молдежная экологическая организация MTÜ Loodusvõlu обжаловала 26 апреля 2020 года в Тартуском административном суде разрешение на строительство, утверждая, что разрешение находится в противоречии с международными климатическими договоренностями, а также в связи с тем, что не было произведено соответствующей требованиям оценки воздействия завода на окружающую среду.

Государственный суд аннулировал разрешение на строительство

Как Тартуский административный, так и Тартуский окружной суды оставили жалобу экологов без удовлетворения. Однако своим сегодняшним решением Государственный суд отменил решения нижестоящих судов, удовлетворил жалобу некоммерческой организации и аннулировал оспариваемое разрешение на строительство.

По мнению Госсуда при решении о выдаче разрешения на строительство не были выяснены все важные факторы влияния на окружающую среду. Главная ошибка состояла в том, что совершенно без оценки было оставлено воздействие предприятия на зону гнездования птиц Пухату, входящую в природоохранную сеть Natura. Также ошибки были допущены в оценке влияния на природу фактора использования содержащей фенол воды. В то же время при выдаче данного разрешения на строительство климатическое воздействие завода было оценено адекватно.

Строительство завода останется незавершенным

Аннулирование разрешения на строительство означает, что продолжать строительство завода нельзя.