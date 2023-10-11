Чемпионка Олимпиады находится при смерти. Дочь собирает деньги на ее спасение

Минута славы Мэри Лу Реттон пришлась на Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе:

стала лучшей в многоборье;

взяла серебро в командных соревнованиях и в опорном прыжке;

заняла третье место на брусьях и в вольных упражнениях.

Победа в многоборье помогла Реттон войти в историю спортивной гимнастики США. Никто до нее из коллег не добивался подобного успеха в этом виде программы на Олимпиаде, пишет Sport24.

После Игр в Лос-Анджелесе на Реттон обрушилось внимание с разных сторон. Гимнастка стала лицом рекламных проектов, журнал Sports Illustrated в 1984 году назвал Мэри "Спортсменкой года". Также Реттон сыграла в кино: "Новая рождественская сказка" и "Голый пистолет 33⅓: Последний выпад".

Спортивная карьера после успеха на Олимпиаде не продолжилась. Вскоре Мэри ушла из гимнастики из-за проблем со здоровьем. Несмотря на непродолжительную карьеру и не самое большое количество наград на главных стартах, Реттон удостоилась места в Международном Зале Славы. Американку включили туда в 1997 году.

Все эти годы Реттон занималась воспитанием четырех дочерей, вела активную социальную жизнь, работала в совете по физической культуре и спорту при президенте США Джордже Буше-младшем, даже участвовала в американской версии шоу "Танцы со звездами", но в 2023 году в ее жизни случилось несчастье. Гимнастка оказалась в больнице в тяжелом состоянии. У Реттон обнаружили очень редкую форму пневмонии.

55-летняя спортсменка уже больше недели находится в отделении интенсивной терапии. Она не может дышать самостоятельно. Больше деталей о ее диагнозе неизвестно, потому что одна из четырех дочерей решила уважить ее частную жизнь.

„Из уважения к ней и ее частной жизни я не буду раскрывать все подробности. Однако я сообщу, что она не застрахована“, — заявила экс-гимнастка Маккена Келли.