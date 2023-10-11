ВИДЕО | Скандал: арбитр не поприветствовал помощницу-женщину и был дисквалифицирован
38-летний итальянский арбитр Хуан Лука Сакки отстранен на один матч Серии А из-за инцидента перед футбольным матчем "Лечче" и "Сассуоло" (1:1).
Перед выходом на поле Сакки не поприветствовал помощницу-женщину Франческу Ди Монте. Ассистентка протянула главному арбитру руку для приветствия, но Сакки проигнорировал ее жест и пожал руку игроку "Лечче", сообщает Sports.ru.
В Итальянской ассоциации арбитров поведение Сакки не сочли сексизмом, но все же наказали.
„Предположения о сексизме полностью исключены. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест.
Удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей“, – сообщили в Итальянской ассоциации арбитров.
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