ВИДЕО | Скандал: арбитр не поприветствовал помощницу-женщину и был дисквалифицирован

Перед выходом на поле Сакки не поприветствовал помощницу-женщину Франческу Ди Монте. Ассистентка протянула главному арбитру руку для приветствия, но Сакки проигнорировал ее жест и пожал руку игроку "Лечче", сообщает Sports.ru.

В Итальянской ассоциации арбитров поведение Сакки не сочли сексизмом, но все же наказали.

„Предположения о сексизме полностью исключены. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест.

Удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей“, – сообщили в Итальянской ассоциации арбитров.

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