Дамы вперед! Девушка хочет дать бой мужчинам в гольфе

Это произойдет на турнире Shriners Children's Open в Лас-Вегасе. Лекси в четверг и пятницу сыграет в одном флайте с соотечественниками Кевином Роем и Тревором Вербило. Дойдет ли Томпсон до выходных? Это большой вопрос, учитывая, что только одна девушка проходила кат в соревновании PGA-тура — легендарная Бэйб Дидриксон Захариас. Она сыграла в семи соревнованиях и дважды смогла сыграть все четыре дня. Лучший результат — 33-е место на Phoenix Open в 1945 году, пишет Sport24.

На этой неделе в Лас-Вегасе в компании мужчин сыграет Лекси Томпсон. Уроженка Флориды, безусловно, является одной из сильнейших гольфисток последнего десятилетия, но успехов у нее не было достаточно давно. На данный момент последний титул завоеван в 2019 году, а в середине этого года у Лекси была серия из пяти непройденных катов подряд в LPGA. Правда, в конце сентября она стала восьмой, а на прошлой неделе заняла пятое место, то есть вроде бы набирает форму. "Я удивлена, что мне выдали спонсорское приглашение в мужской турнир, но для меня это большая честь. Это отличная возможность проявить себя. Кроме того, я хочу своим примером показать мальчикам и девочкам, что можно мечтать по-крупному и добиваться своего. Если вы тоже поставите перед собой какую-то цель, то сможете ее достичь", — рассказала Томпсон. Вместе с Лекси в Лас-Вегасе сыграют Том Ким, Людвиг Оберг, Кэм Дэвис и другие.